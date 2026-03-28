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Hindi Newsक्रिकेटधोनी को ठोकता हूं सलाम क्योंकि.. योगराज सिंह ये बोलने पर क्यों हुए मजबूर? तारीफों के बांधे पुल

'धोनी को ठोकता हूं सलाम क्योंकि..' योगराज सिंह ये बोलने पर क्यों हुए मजबूर? तारीफों के बांधे पुल

IPL 2026: भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अक्सर धोनी की आलोचना करते दिखते हैं. उन्होंने कई बार आरोप लगाए कि धोनी की वजह से ही युवराज सिंह का करियर खत्म हो गया. लेकिन अब आईपीएल 2026 से पहले अचानक उन्होंने एमएस धोनी को सलाम ठोक दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:35 PM IST
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योगराज सिंह ने धोनी की तारीफों के बांधे पुल. (X)
योगराज सिंह ने धोनी की तारीफों के बांधे पुल. (X)

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत में ही एमएस धोनी के रिटायरमेंट को लेकर चर्चे तेज हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीजन माही का आखिरी होगा. यूं तो एमएस धोनी भारत के सबसे महान कप्तानों में से एक माने जाते हैं, लेकिन युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की आंखों में खटके हैं. वह अक्सर धोनी की आलोचना करते देखे गए, लेकिन आईपीएल 2026 से पहले उन्होंने धोनी को सलाम ठोका है. इसके पीछे की वजह क्या है हम आपको समझाते हैं. 

क्या बोले योगराज सिंह?

दरअसल, इनसाइड स्पोर्ट्स से बात करते हुए योगराज सिंह रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे. इस बीच उन्होंने एमएस धोनी का उदाहरण देते हुए उनकी तारीफ कर दी. उन्होंने धोनी की लंबी पारी, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण की तारीफ की. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी का खेल और वह खुद रिटायरमेंट का फैसला लेने का हकदार होता है, उम्र और रिटायरमेंट का कनेक्शन नहीं होना चाहिए. 

धोनी को लेकर क्या कहा?

धोनी को लेकर योगराज सिंह ने कहा, 'बिल्कुल, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं. वह अभी भी खेल रहे हैं. उन्हें अगले 10 साल और खेलते रहना चाहिए. क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस साबित कर दी है. उस इंसान का अनुशासन, उस इंसान का समर्पण. मैं आज भी उनके फोरआर्म्स (कलाई की मांसपेशियों) को देखता हूं क्या जबरदस्त इंसान हैं! लोग होते कौन हैं उन्हें रिटायर होने के लिए कहने वाले?' 

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रोहित-विराट को बताया युवा क्रिकेटर

उन्होंने आगे कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली युवा क्रिकेटर हैं और वे क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं. उनकी जिंदगी पर लानत है. दुनिया को यह एहसास दिलाओ कि तुम सबसे बेहतरीन हो, कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता. भले ही तुम्हारी उम्र पचास साल हो जाए और तुम तब भी दोहरा शतक बना रहे हो, तो भी कोई तुम्हें टीम से बाहर नहीं करेगा. इसलिए, इस देश में उम्र का यह फैक्टर बहुत ही मज़ेदार है.'

 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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