'धोनी को ठोकता हूं सलाम क्योंकि..' योगराज सिंह ये बोलने पर क्यों हुए मजबूर? तारीफों के बांधे पुल

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत में ही एमएस धोनी के रिटायरमेंट को लेकर चर्चे तेज हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीजन माही का आखिरी होगा. यूं तो एमएस धोनी भारत के सबसे महान कप्तानों में से एक माने जाते हैं, लेकिन युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की आंखों में खटके हैं. वह अक्सर धोनी की आलोचना करते देखे गए, लेकिन आईपीएल 2026 से पहले उन्होंने धोनी को सलाम ठोका है. इसके पीछे की वजह क्या है हम आपको समझाते हैं.

क्या बोले योगराज सिंह?

दरअसल, इनसाइड स्पोर्ट्स से बात करते हुए योगराज सिंह रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे. इस बीच उन्होंने एमएस धोनी का उदाहरण देते हुए उनकी तारीफ कर दी. उन्होंने धोनी की लंबी पारी, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण की तारीफ की. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी का खेल और वह खुद रिटायरमेंट का फैसला लेने का हकदार होता है, उम्र और रिटायरमेंट का कनेक्शन नहीं होना चाहिए.

धोनी को लेकर क्या कहा?

धोनी को लेकर योगराज सिंह ने कहा, 'बिल्कुल, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं. वह अभी भी खेल रहे हैं. उन्हें अगले 10 साल और खेलते रहना चाहिए. क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस साबित कर दी है. उस इंसान का अनुशासन, उस इंसान का समर्पण. मैं आज भी उनके फोरआर्म्स (कलाई की मांसपेशियों) को देखता हूं क्या जबरदस्त इंसान हैं! लोग होते कौन हैं उन्हें रिटायर होने के लिए कहने वाले?'

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रोहित-विराट को बताया युवा क्रिकेटर

उन्होंने आगे कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली युवा क्रिकेटर हैं और वे क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं. उनकी जिंदगी पर लानत है. दुनिया को यह एहसास दिलाओ कि तुम सबसे बेहतरीन हो, कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता. भले ही तुम्हारी उम्र पचास साल हो जाए और तुम तब भी दोहरा शतक बना रहे हो, तो भी कोई तुम्हें टीम से बाहर नहीं करेगा. इसलिए, इस देश में उम्र का यह फैक्टर बहुत ही मज़ेदार है.'