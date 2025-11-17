बेटा सुपरस्टार और पिता का ये हाल... क्यों नरक बन गई है युवराज के पापा योगराज की जिंदगी? मरने के लिए तैयार

Yograj Singh Shocking Revelation: पूर्व भारतीय क्रिकेटर से अभिनेता बने योगराज सिंह ने अपने जीवन में छाए गहरे अकेलेपन के बारे में खुलकर बात की है. योगराज का हालिया इंटरव्यू अकेलेपन, पछतावे और भावनात्मक थकान की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है.
Trending Photos
Yograj Singh Shocking Revelation: टीम इंडिया के पूर्व स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वो एमएस धोनी के बारे में जहर उगलकर नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी में मची उथल-पुथल के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. एक इंटरव्यू में योगराज ने हैरान करने वाले खुलासे किए और अपना दर्द बयां किया.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर से अभिनेता बने योगराज सिंह ने अपने जीवन में छाए गहरे अकेलेपन के बारे में खुलकर बात की है. योगराज का हालिया इंटरव्यू अकेलेपन, पछतावे और भावनात्मक थकान की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है.
62 वर्षीय योगराज सिंह ने कहा कि वह अपने गृहनगर में अकेले समय बिता रहे हैं और जीवन में देखने या अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. युवराज के पिता ने विंटेज स्टूडियो को दिए इंटरव्यू में ये खुलासा किया.
योगराज सिंह ने कहा, ''मैं शाम को अकेला बैठा रहता हूं, घर पर कोई नहीं होता. खाने के लिए मैं अजनबियों पर निर्भर रहता हूं, कभी एक, कभी दूसरा। हालांकि, मैं किसी को परेशान नहीं करता. अगर मुझे भूख लगती है तो कोई न कोई मेरे लिए खाना ले आता है. मैंने घर में नौकर और रसोइये रखे हैं, वे खाना परोसकर चले जाते हैं.''
योगराज सिंह ने आगे कहा कि मैं अपनी मां, बच्चों, बहू, नाती-पोतों, परिवार के सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूं. लेकिन मैं कुछ नहीं मांगता। मैं मरने को तैयार हूं. मेरा जीवन पूरा हो गया है, भगवान जब चाहें, मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं. मैं भगवान का बहुत आभारी हूं, मैं प्रार्थना करता हूं और वह देते रहते हैं.
बता दें कि योगराज का निजी जीवन उनके क्रिकेट करियर जितना ही लोगों की नजरों में रहा है. उन्होंने सबसे पहले शबनम कौर से शादी की, जिनसे उनके दो बेटे, युवराज और ज़ोरावर, हुए। लगातार वैवाहिक कलह के बीच यह शादी अंततः टूट गई. युवराज ने खुद बताया कि उन्होंने तलाक का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि उनके माता-पिता "हमेशा झगड़ते रहते थे."
योगराज सिंह ने इंटरव्यू में आगे बताया कि वो निर्दोष नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते. उन्होंने कहा,"जब हालात ऐसे हो गए कि युवी और उसकी मां मुझे छोड़कर चले गए, तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा. जिस महिला के लिए मैंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी समर्पित कर दी, वे भी मुझे छोड़कर जा सकते हैं.