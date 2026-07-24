WTC Points Table: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 'तहखाने की लड़ाई', सीरीज के बाद पॉइंट्स टेबल में मचेगा भूचाल!

West Indies vs Pakistan WTC Points Table: 1980 के दशक में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले अपनी बेहतरीन प्रतिद्वंद्विता और क्लास के लिए जाने जाते थे. धीरे-धीरे दोनों देशों के क्रिकेट में काफी बदलाव देखने को मिला और आज कैरिबियन में होने वाली आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का महत्व काफी अलग है. अपने स्वर्णिम युग के 38 साल बाद दोनों टीमें वर्तमान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में निचले पायदान की लड़ाई लड़ रही हैं.
अंक तालिका में वेस्टइंडीज आठवें स्थान पर है और पाकिस्तान नौवें स्थान पर है. दोनों टीमें अपने संघर्ष के दौर को पलटने के लिए बेताब हैं. जहां पाकिस्तान ने अपने पिछले 16 टेस्ट मैचों में से 12 गंवाए हैं, वहीं वेस्टइंडीज ने पिछले 10 मैचों में केवल एक जीत दर्ज की है. तरौबा के ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में होने वाला यह डेब्यू टेस्ट दोनों के WTC अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण संजीवनी का काम करेगा.
वर्तमान WTC अंक तालिका दोनों देशों के लिए एक चिंताजनक स्थिति पेश करती है, जो इस सीरीज को 'रेड जोन' से बाहर निकलने का एक सुनहरा अवसर बनाती है. वेस्टइंडीज 15.00% पीसीटी (PCT) के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 8.33% पीसीटी के साथ बिल्कुल निचले पायदान पर है. इस दो मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप स्टैंडिंग में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.
यदि वेस्टइंडीज 2-0 से जीत हासिल करता है, तो उनका पीसीटी लगभग 35.00% तक पहुंच जाएगा. इससे उसे नीचे की टीमों से फासला बनाने में मदद मिलेगी. इसके विपरीत, यदि पाकिस्तान 2-0 से क्लीन स्वीप करने में सफल रहता है, तो उसका अंक प्रतिशत उछलकर लगभग 38.88% हो जाएगा. यह उसे नौवें स्थान से ऊपर ले जाएगा और उनकी क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को नई ऊर्जा देगा.
मेजबान टीम इस सीरीज में मामूली रूप से पसंदीदा के रूप में उतर रही है, जिसके पास एक मारक तेज गेंदबाजी आक्रमण है. अल्जारी जोसेफ की अनुपस्थिति के बावजूद शामार जोसेफ की तेज गति पाकिस्तान के खिलाफ जेडन सील्स का शानदार रिकॉर्ड (18.00 की औसत से 14 विकेट) और केमार रोच का अनुभव गेंदबाजी इकाई को मजबूत बनाता है. श्रीलंका के खिलाफ शानदार घरेलू जीत के बाद वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी लाइनअप अब जोमेल वारिकन और रोस्टन चेस जैसे स्पिन विकल्पों के साथ निरंतरता की तलाश में है.
दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम बदलाव और रणनीतिक ओवरहॉल के दौर से गुजर रही है. पिछले 30 महीनों के खराब प्रदर्शन के बाद शान मसूद ने कप्तानी छोड़ दी है और बाबर आजम ने फिर से नेतृत्व की कमान संभाल ली है. इसके अतिरिक्त तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आमिर जमाल की वापसी निचले क्रम को आवश्यक संतुलन प्रदान करती है, जबकि पाकिस्तान तरौबा जैसे अज्ञात मैदान पर अपनी राह तलाशने की कोशिश कर रहा है.
वेस्टइंडीज: रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), जोशुआ बिशप, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोशुआ डी सिल्वा, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, शाई होप, आमिर जंगू, शामार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, कर्क मैकेंजी, कीमो पॉल, केमर रोच, जेडन सील्स.
पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह.