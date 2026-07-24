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WTC Points Table: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 'तहखाने की लड़ाई', सीरीज के बाद पॉइंट्स टेबल में मचेगा भूचाल!

West Indies vs Pakistan WTC Points Table: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में सबकी नजर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर होगी. पाकिस्तान की कप्तानी एक बार फिर से बाबर आजम के हाथों में है. अब देखना है कि उनके नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 24, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:26 PM IST
WTC Points Table: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 'तहखाने की लड़ाई', सीरीज के बाद पॉइंट्स टेबल में मचेगा भूचाल!
Image Credit: पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच. Photo Credit: X/@windiescricket

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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