WI vs PAK ODI: वेस्टइंडीज पर बरसा शाहीन अफरीदी का कहर, बनाया अजूबा रिकॉर्ड, पीछे छूट गए राशिद खान
Advertisement
trendingNow12873925
Hindi Newsक्रिकेट

WI vs PAK ODI: वेस्टइंडीज पर बरसा शाहीन अफरीदी का कहर, बनाया अजूबा रिकॉर्ड, पीछे छूट गए राशिद खान

 पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने शुक्रवार को त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा दिया और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WI vs PAK ODI: वेस्टइंडीज पर बरसा शाहीन अफरीदी का कहर, बनाया अजूबा रिकॉर्ड, पीछे छूट गए राशिद खान

West Indies vs Pakistan 1st ODI: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने शुक्रवार को त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा दिया और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. उनकी बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 280 रनों पर रोक दिया. पाकिस्तान ने 281 रनों के लक्ष्य को 48.5 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया.

शाहीन ने बनाया खास रिकॉर्ड

शाहीन ने चार विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस चार विकेट के साथ शाहीन 65 वनडे मैचों में 131 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. वह अब 65 वनडे मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. 65 वनडे के बाद दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान के नाम था, जिन्होंने 128 विकेट लिए थे.

ये भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स से छूटा साथ तो कहां जाएंगे संजू सैमसन? इन 2 टीमों के निशाने पर स्टार क्रिकेटर

हसन और रिजवान का अर्धशतक

मैच की बात करें तो हसन नवाज ने 63 रनों की नाबाद पारी खेली. इसमें एक छक्का और आखिरी ओवर में एक निर्णायक चौका शामिल था. पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 284 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53 रन की पारी खेली. बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने नाबाद 41 रन बनाए.  पाकिस्तान ने इस वनडे मैच से पहले फ्लोरिडा में खेली गई टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया था. 'प्लेयर ऑफ द मैच' नवाज ने कहा, ''शुरुआत में स्पिनर शानदार थे, लेकिन एक बार जब ओस आई तो यह आसान हो गया.''

 

 

ये भी पढ़ें: ईशान किशन-शार्दुल ठाकुर से होगी शुभमन गिल की टक्कर, इस टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें पक्की, देखें सारे स्क्वॉड

शाहीन के साथ चमके नसीम

इससे पहले वेस्टइंडीज के लिए एविन लुईस (60 रन), कप्तान शाई होप (55 रन) और रोस्टन चेज (53 रन) ने अर्धशतक बनाए थे. पाकिस्तान के गेंदबाजों में शाहीन शाह अफरीदी ने 51 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि नसीम शाह ने 55 रन देकर 3 विकेट हासिल किए.  मैच के बद वेस्टइंडीज के कप्तान होप ने कहा, ''इन जैसी परिस्थितियों में खेलना मुश्किल था. टॉस का एक बड़ा हिस्सा था. शायद हम और रन बना सकते थे. अंत में लड़ने के लिए हमारे गेंदबाजों को श्रेय देता हूं. हमें बीच के ओवरों में और रन बनाने की जरूरत थी.'' वनडे सीरीज का दूसरा मैच रविवार को होगा. इसके बाद तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को होगा.

About the Author
author img
रोहित राज

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Shaheen AfridiWI vs PAK ODIWest Indies vs Pakistan

Trending news

हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
Himachal
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
Sheikh Salim
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
MJ Akbar
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
annual defence production
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
S-400 air defence system
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
Prime Minister Modi
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
;