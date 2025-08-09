WI vs PAK ODI: वेस्टइंडीज पर बरसा शाहीन अफरीदी का कहर, बनाया अजूबा रिकॉर्ड, पीछे छूट गए राशिद खान

West Indies vs Pakistan 1st ODI: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने शुक्रवार को त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा दिया और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. उनकी बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 280 रनों पर रोक दिया. पाकिस्तान ने 281 रनों के लक्ष्य को 48.5 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया.

शाहीन ने बनाया खास रिकॉर्ड

शाहीन ने चार विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस चार विकेट के साथ शाहीन 65 वनडे मैचों में 131 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. वह अब 65 वनडे मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. 65 वनडे के बाद दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान के नाम था, जिन्होंने 128 विकेट लिए थे.

हसन और रिजवान का अर्धशतक

मैच की बात करें तो हसन नवाज ने 63 रनों की नाबाद पारी खेली. इसमें एक छक्का और आखिरी ओवर में एक निर्णायक चौका शामिल था. पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 284 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53 रन की पारी खेली. बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने नाबाद 41 रन बनाए. पाकिस्तान ने इस वनडे मैच से पहले फ्लोरिडा में खेली गई टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया था. 'प्लेयर ऑफ द मैच' नवाज ने कहा, ''शुरुआत में स्पिनर शानदार थे, लेकिन एक बार जब ओस आई तो यह आसान हो गया.''

Pakistan take the 1st CG United ODI. We look to the 2nd ODI on Sunday to level the series.#WIvPAK #FullAhEnergy pic.twitter.com/ZzXe468nQ9 — Windies Cricket (@windiescricket) August 9, 2025

शाहीन के साथ चमके नसीम

इससे पहले वेस्टइंडीज के लिए एविन लुईस (60 रन), कप्तान शाई होप (55 रन) और रोस्टन चेज (53 रन) ने अर्धशतक बनाए थे. पाकिस्तान के गेंदबाजों में शाहीन शाह अफरीदी ने 51 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि नसीम शाह ने 55 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. मैच के बद वेस्टइंडीज के कप्तान होप ने कहा, ''इन जैसी परिस्थितियों में खेलना मुश्किल था. टॉस का एक बड़ा हिस्सा था. शायद हम और रन बना सकते थे. अंत में लड़ने के लिए हमारे गेंदबाजों को श्रेय देता हूं. हमें बीच के ओवरों में और रन बनाने की जरूरत थी.'' वनडे सीरीज का दूसरा मैच रविवार को होगा. इसके बाद तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को होगा.