बाबर आजम की कप्तानी में पलटी किस्मत! पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज में बचाई लाज, विदेश में टूटा हैट्रिक हार का सिलसिला

Pakistan vs West Indies 2nd Test: पाकिस्तान ने त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित क्वींस पार्क क्लब में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है. गेंदबाजों के दबदबे वाले प्रदर्शन और अंतिम पारी में शांत चित्त बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने कैरेबियाई टीम को उनके घर में मात दी. पाकिस्तान की टीम 2023 में श्रीलंका में बाबर आजम की कप्तानी में दो टेस्ट मैच जीती थी. उसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश में लगातार हार का सामना करना पड़ा था.
पाकिस्तान ने विदेशी धरती पर लगातार तीन टेस्ट सीरीज में हार के क्रम को भी तोड़ा है. पाकिस्तान की टीम ने 2023 में श्रीलंका में 2-0 से जीती थी. उसके बाद 2023-24 में ऑस्ट्रेलिया में 0-3, 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 और 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारी थी. तीनों दौरों पर शान मसूद कप्तान थे. उन्हें हटाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए बाबर को कमान सौंपी थी.
वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में मात्र 117 रनों पर ढेर हो गई, जिससे पाकिस्तान को जीत के लिए केवल 75 रनों का मामूली लक्ष्य मिला. पाकिस्तान के स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार-चार विकेट झटके और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया.
Pakistan draw the Test series with a comprehensive win against West Indies in Port of Spain https://t.co/mAv85WbMB3 pic.twitter.com/SktYNVwKWo
— ICC (@ICC) August 5, 2026
पाकिस्तान ने 23.3 ओवर में दो विकेट खोकर 77 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. बाबर आजम ने मैच के आखिरी ओवर में दो शानदार छक्के जड़कर टीम को जीत दिलाई और 24 रन बनाकर नाबाद रहे. पहली पारी के शतकवीर अब्दुल्ला शफीक ने भी धैर्य दिखाया और 24 रन बनाकर अंत तक टिके रहे. अजान आवेश 18 और इमाम उल हक 18 रन बनाकर आउट हुए.
इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान की पहली पारी में अपने करियर की दिशा बदलने वाली 160 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उनके साथ बाबर आजम ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 88 रन जोड़े, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के पहली पारी के 344 रनों के जवाब में 387 रन बनाए और महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की.
वेस्टइंडीज के लिए पहली पारी में जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 73 रन और कप्तान रोस्टन चेस ने 70 रन बनाए थे. हालांकि, दूसरी पारी में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने नियंत्रण बनाए रखा और साजिद खान व अली उस्मान की अगुवाई में मेजबान टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. यह जीत पाकिस्तान के लिए पिछले तीन वर्षों और 9 मैचों के बाद विदेशी धरती पर पहली टेस्ट जीत है. इस ऐतिहासिक परिणाम ने न केवल पाकिस्तान के विदेशी दौरों के खराब दौर को समाप्त किया, बल्कि वेस्टइंडीज की पहले टेस्ट की जीत के बाद सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया.