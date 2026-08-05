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बाबर आजम की कप्तानी में पलटी किस्मत! पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज में बचाई लाज, विदेश में टूटा हैट्रिक हार का सिलसिला

Pakistan vs West Indies 2nd Test: पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की. साजिद खान और अली उस्मान की घातक गेंदबाजी और अब्दुल्ला शफीक के शानदार 160 रनों ने पाकिस्तान को 3 साल बाद विदेशी धरती पर पहली जीत दिलाई.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 05, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:15 PM IST
बाबर आजम की कप्तानी में पलटी किस्मत! पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज में बचाई लाज, विदेश में टूटा हैट्रिक हार का सिलसिला
Image Credit: पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज ड्रॉ.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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