3 बार 250+ टोटल, फिर भी बाल-बाल बच रहा ये महारिकॉर्ड, क्या IND vs NZ Final में होगा ध्वस्त?

T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स बनते नजर आ रहे हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच बीते दो दिन पहले हुए सेमीफाइनल में मानों रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई. इस सीजन में अभी तक तीन बार 250 के टोटल का आंकड़ा पार हुआ है, लेकिन एक रिकॉर्ड जिसकी बादशाहत बरकरार है.
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 8 मार्च की शाम भारत और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर होगी. एक और ट्रॉफी जीतने के लिए टीम इंडिया के पास मौका, मंच और माहौल तैयार हो चुका है. इस वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड्स टूटे, लेकिन एक रिकॉर्ड जो 3 बार बाल-बाल बचा है. पिछले 18 साल से ये महारिकॉर्ड खूंटे की तरह नंबर-1 पर काबिज नजर आ रहा है. अब आखिरी मौका है जब टी20 वर्ल्ड कप में बना य रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकता है.
हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड है. साल 2007 में श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ मुकाबले में ऐसा टोटल खड़ा किया कि टूटने का नाम नहीं ले रहा है. इस बार टी20 वर्ल्ड कप में तीन बार 250 का आंकड़ा पार हुआ लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं टूटा. अब फाइनल में इस रिकॉर्ड के टूटने की कितनी संभावना है हम आपको बताते हैं.
भारत और इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड 8 रन से टूटने से बच गया. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेडे़ के मैदान पर 253 रन टांग दिए थे. इससे पहले इस वर्ल्ड कप में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन बनाए थे लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड ध्वस्त होने से बचा. वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मैच में विंडीज ने बोर्ड पर 254 रन टांग दिए थे. इस तरह से तीन बार ये रिकॉर्ड टूटने से बचा और अब आखिरी मौका है.
कैसी रहेगी अहमदाबाद की पिच?
अहमदाबाद की पिच की बात करें तो यहां बाउंस और पेसर्स को मदद मिलने की संभावना है. ऐसे में मुकाबला हाई स्कोरिंग भी देखने को मिल सकता है. न्यूजीलैंड की टीम ने 2 मुकाबले गंवाए हैं जबकि टीम इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में इकलौता मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा है. इस मैदान पर टॉस भई काफी अहम होने वाला है जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करना चाहेगी.
260/6 - SL vs KEN, जोहान्सबर्ग, 2007
256/4 - IND vs ZIM, चेन्नई, 2026
254/6 - WI vs ZIM, मुंबई WS, 2026
253/7 - IND vs ENG, मुंबई WS, 2026 SF
235/5 - IRE vs OMAN, कोलंबो SSC, 2026