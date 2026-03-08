IND vs NZ Final: 30 मिनट बैटिंग, 20 मिनट मीटिंग.. अभिषेक का खेलना कंफर्म! पिता बोले- सब अच्छा होगा..

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन आज रात तक कंफर्म हो जाएगा. फिलहाल कंफर्मेशन अभिषेक शर्मा की है जो फाइनल में प्लेइंग-XI का हिस्सा रहेंगे. इसका अंदाजा उनकी प्रैक्टिस से लगाया जा सकता है. पूरे वर्ल्ड कप में अभिषेक के बल्ले से अभी तक महज 89 रन आए हैं जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. फाइनल से पहले सवालों की बौछार है कि वह प्लेइंग-XI का हिस्सा होंगे या नहीं, प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनके पिता भी मौजूद रहे. प्रैक्टिस के दौरान क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

अभिषेक ने 30 मिनट तक की बैटिंग

टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन के दौरान सभी की नजरें अभिषेक शर्मा पर रहीं. अभिषेक ने लगभग 30 मिनट तक बैटिंग की और बैटिंग कोच सीतांशु कोटक और हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें करीब से देखा. पूरे वर्ल्ड कप में अभिषेक की कमजोरी ऑफ स्पिन रही है, जिसके चलते ये एक ऑफ-स्पिन का टेस्ट था और कई इनसाइड-आउट हिट. क्रीज पर सेट होने के साथ अभिषेक के शॉट साफ होते गए.

अभिषेक के पिता रहे मौजूद

प्रैक्टिस में अभिषेक के बचपन के कोच और उनके पिता राजकुमार शर्मा भी मौजूद थे. हालांकि, वह एक्शन से दूर थे लेकिन बड़े मैच से पहले अपने बेटे को आखिरी बार खेलते हुए देख रहे थे. वह परेशान नहीं थे और जिस तरफ अभिषेक हिट करते उधर उनकी नजर दौड़ रही थी. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने कहा, 'बहुत टाइम बाद नेट देख रहा हूं, कल सब अच्छा होगा टीम भी वर्ल्ड कप जीतेगी. मैं वहां बैठा हूं.' उन्होंने ऊपर एक हॉस्पिटैलिटी बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा. फिर उन्होंने कहा, 'असली मजा यहां से मैच देखने में है. मैंने उनके क्रिकेट के शुरुआती दिन बाउंड्री रोप के पास से देखे थे, यह मजेदार था.'

20 मिनट मीटिंग

अभिषेक की बैटिंग खत्म होने के बाद कोच गंभीर ने उन्हें बुलाया और दोनों के बीच लगभग बीस मिनट तक लंबी बातचीत हुई. यह एक मजेदार बातचीत थी, जिसमें मैदान के अलग-अलग हिस्सों की ओर इशारा करने वाली उंगलियां और बहुत सारा भरोसा था. पिता राजकुमार ने बातचीत देखी और जैसे ही बातचीत खत्म हुई और वह अभिषेक की तरफ कहकर बढ़े कि 'उसे बता तो देता हूं मैं आया हूं.'