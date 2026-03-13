सनराइजर्स पर बैन की लटकी तलवार, अब क्या अबरार होंगे बाहर? मुस्तफिजुर पर गिर चुकी करोड़ों की गाज

मुस्तफिजुर रहमान की कहानी से हर कोई वाकिफ होगा. वो खिलाड़ी जो बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बॉयकॉट का केंद्र साबित हुआ. बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के चलते भारत-बांग्लादेश में तनाव का माहौल था और केकेआर की टीम आईपीएल 2026 के लिए मुस्तफिजुर को 9 करोड़ की रकम में खरीद चुकी थी, फिर बीसीसीआई ने आदेश दिया और मुस्तफिजुर को रिलीज किया गया. अब अबरार अहमद का मुद्दा भी इस ओर रुख करता दिख रहा है क्योंकि सनराइजर्स लीड के एक्स अकाउंट बैन हो चुका है जिसकी को-ओनर काव्या मारन हैं. अब सवाल है कि अरार अहमद इस टीम के लिए खेलेंगे या उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा.

अबरार के डूब जाएंगे करोड़ों

मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर द्वारा रिलीज करने के बाद करोड़ों रुपये का घाटा हुआ था. अब अबरार का को भी अगर कंट्रोवर्सी के चलते रिलीज किया जाता है तो उन्हें भी करोड़ों का घाटा होगा. उन्हें 2.12 करोड़ रुपये में सनराइजर्स लीड्स ने अपनी टीम में शामिल किया था. कुछ यूजर्स काव्या मारन को टारगेट करते दिख रहे हैं और जमकर ट्रोलिंग देखने को मिल रही है. हालांकि, अबरार का रिलीज होना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अकाउंट बैन होने के बाद काव्या मारन चर्चा में आ गई हैं.

खबर आते ही मची खलबली

फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर अबरार के खरीदे जाने की खबर शेयर की और खलबली मच गई. बहस तेज होती गई और फिलहाल अकाउंट बैन होने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है. 'द हंड्रेड' के आयोजकों ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि ऑक्शन में खिलाड़ियों का चुनाव पूरी तरह से उनकी क्रिकेटिंग काबिलियत के आधार पर ही किया जाएगा.

कैसे शुरू हुई कंट्रोवर्सी?

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल से ही तनाव का माहौल है. भारत में आईपीएल के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजियां विदेशी लीगों में भी टीम बनाती हैं जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं. तनाव के बाद चर्चा हुई कि द हंड्रेड में भारतीय फ्रेंचाइजियां पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन नहीं करेंगी. इंग्लैंड के कुछ बड़े नामों ने ऐसे सवालों के खिलाफ बयान दिया. लेकिन काव्या मारन की टीम ने जैसे ही अबरार को साइन किया और बवाल मच गया.