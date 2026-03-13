Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटसनराइजर्स पर बैन की लटकी तलवार, अब क्या अबरार होंगे बाहर? मुस्तफिजुर पर गिर चुकी करोड़ों की गाज

सनराइजर्स पर बैन की लटकी तलवार, अब क्या अबरार होंगे बाहर? मुस्तफिजुर पर गिर चुकी करोड़ों की गाज

द हंड्रेड के ऑक्शन से पहले बवाल मचा हुआ था और बाद में भी मुद्दा तूल पकड़ चुका है. इस मुद्दे का केंद्र हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, जिनकी बोली ने हड़कंप मचा दिया है. पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने 190000 पाउंड्स यानि 2.12 करोड़ रुपये में खरीदा. जिसके बाद टीम का एक्स अकाउंट बैन हुआ और बखेड़ा खड़ा हो चुका है. अब सवाल है कि क्या मुस्तफिजुर की तरह ही अबरार का हाल होगा?

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:06 AM IST
Kavya Maran and Abrar Ahmed (X)
Kavya Maran and Abrar Ahmed (X)

मुस्तफिजुर रहमान की कहानी से हर कोई वाकिफ होगा. वो खिलाड़ी जो बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बॉयकॉट का केंद्र साबित हुआ. बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के चलते भारत-बांग्लादेश में तनाव का माहौल था और केकेआर की टीम आईपीएल 2026 के लिए मुस्तफिजुर को 9 करोड़ की रकम में खरीद चुकी थी, फिर बीसीसीआई ने आदेश दिया और मुस्तफिजुर को रिलीज किया गया. अब अबरार अहमद का मुद्दा भी इस ओर रुख करता दिख रहा है क्योंकि सनराइजर्स लीड के एक्स अकाउंट बैन हो चुका है जिसकी को-ओनर काव्या मारन हैं. अब सवाल है कि अरार अहमद इस टीम के लिए खेलेंगे या उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा. 

अबरार के डूब जाएंगे करोड़ों

मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर द्वारा रिलीज करने के बाद करोड़ों रुपये का घाटा हुआ था. अब अबरार का को भी अगर कंट्रोवर्सी के चलते रिलीज किया जाता है तो उन्हें भी करोड़ों का घाटा होगा. उन्हें 2.12 करोड़ रुपये में सनराइजर्स लीड्स ने अपनी टीम में शामिल किया था. कुछ यूजर्स काव्या मारन को टारगेट करते दिख रहे हैं और जमकर ट्रोलिंग देखने को मिल रही है. हालांकि, अबरार का रिलीज होना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अकाउंट बैन होने के बाद काव्या मारन चर्चा में आ गई हैं.

खबर आते ही मची खलबली

फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर अबरार के खरीदे जाने की खबर शेयर की और खलबली मच गई. बहस तेज होती गई और फिलहाल अकाउंट बैन होने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है. 'द हंड्रेड' के आयोजकों ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि ऑक्शन में खिलाड़ियों का चुनाव पूरी तरह से उनकी क्रिकेटिंग काबिलियत के आधार पर ही किया जाएगा.

ये भी पढे़ं.. अबरार अहमद को खरीदकर फंस गई Kavya Maran की टीम, X अकाउंट सस्पेंड, मचा बवाल

कैसे शुरू हुई कंट्रोवर्सी?

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल से ही तनाव का माहौल है. भारत में आईपीएल के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजियां विदेशी लीगों में भी टीम बनाती हैं जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं. तनाव के बाद चर्चा हुई कि द हंड्रेड में भारतीय फ्रेंचाइजियां पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन नहीं करेंगी. इंग्लैंड के कुछ बड़े नामों ने ऐसे सवालों के खिलाफ बयान दिया. लेकिन काव्या मारन की टीम ने जैसे ही अबरार को साइन किया और बवाल मच गया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

The Hundred

