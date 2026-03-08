VIDEO: 1 लाख लोग और 'थाला-थाला' का शोर.. अहमदाबाद में माहौल बनाने पहुंचे धोनी, वीडियो वायरल

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: 1 लाख लोग और थाला-थाला का शोर.. अहमदाबाद में माहौल बनाने पहुंचे धोनी, वीडियो वायरल

IND vs NZ Final T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में कुछ ही घंटे बाकी हैं. सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रन से मात दी थी, लेकिन इस जीत से ज्यादा धोनी के चर्चे देखने को मिले थे. अब फाइनल के लिए भी धोनी ने अहमदाबाद में एंट्री मार ली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 08, 2026, 01:08 PM IST
IND vs NZ (Screengrab)
IND vs NZ Final T20 World Cup 2026: 'थाला फॉर ए रीजन' ये लाइन क्रिकेट फैंस को अक्सर सुनने को मिल जाती है. जहां भी धोनी होते हैं वहां उनके जर्सी नंबर का कनेक्शन निकालकर फैंस इस लाइन को लिखते हैं और ये अक्सर ट्रेंड में रहता है. इसका हालिया उदाहरण भारत और इंग्लैंड के बीच का सेमीफाइनल मुकाबला है जहां भारत ने 7 रन से जीत दर्ज की और ये लाइन ट्रेंड की. सोशल मीडिया पर धोनी-धोनी का खुमार छाने लगा. अब फाइनल में भी धोनी की लाइमलाइट देखने को मिल सकती है क्योंकि माही भारत-न्यूजीलैंड के महामुकाबले के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं. 

सेमीफाइनल में सजी थी सितारों की महफिल

भारत-इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में खेला गया था जहां सितारों की महफिल नजर आई. धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ मुंबई में सेमीफाइनल मैच देखने आए थे. सिर्फ माही ही नहीं बल्कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन और अनिल कपूर जैसे कई दूसरे सेलिब्रिटी भी थे. क्रिकेट कम्युनिटी से, विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा मौजूद रहे और टीम इंडिया की जीत को इंजॉय किया. 

2007 में धोनी ने बनाया था चैंपियन

भारत ने 2007 में एमएस धोनी की लीडरशिप में अपना पहला ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता था, जब भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहली ट्रॉफी जीती थी. अब, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम पर वही दोहराने और घरेलू दर्शकों के सामने ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनने की जिम्मेदारी है. ब्लैक कैप्स 2021 एडिशन में रनर-अप रहने के बाद अपने पहले टाइटल पर भी नजर गड़ाए हुए हैं.

ये भी पढ़ें.. 9 ओवर, 7 विकेट, 44 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, IND vs NZ Final से पहले छाई ये खिलाड़ी

न्यूजीलैंड के खिलाफ आंकड़े खराब

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने 10 में से 7 टी20 मुकाबले जीते हैं. लेकिन फिर भी इस मैदान को पनौती कहा जा रहा है. 2023 वर्ल्ड कप फाइनल और सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार ने फैंस के जख्मों पर कील ठोकी. बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ आंकड़ों की तो ये भी भारत के खिलाफ हैं. टी20 वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड से कभी नहीं जीता है. दोनों टीमों के बीच तीन बार 2007, 2016 और 2021 टक्कर हुई है और भारत को तीनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

T20 World Cup 2026 Final

