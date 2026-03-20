वर्ल्ड कप 2027 तक अजीत अगरकर रहेंगे चीफ सेलेक्टर? BCCI ने तोड़ी चुप्पी, सामने आई फैसले की तारीख

BCCI Chief Selector Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने सितंबर 2026 के बाद भी अपने कार्यकाल के विस्तार की मांग की है. रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया था कि अगरकर 2027 आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप की देखरेख के लिए पद पर बने रहना चाहते हैं, लेकिन बोर्ड ने इन दावों को निराधार बताया है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगरकर की ओर से अनुबंध नवीनीकरण के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है.

अजीत अगरकर ने जुलाई 2023 में एशिया कप से ठीक पहले मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यभार संभाला था. मानक प्रक्रिया के अनुसार, उनका वर्तमान कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त होने वाला है. बोर्ड के अधिकारी के अनुसार, चयन पैनल बीसीसीआई की एक उप-समिति है और चयनकर्ताओं का अनुबंध इस साल सितंबर तक है. संविधान के अनुसार, एक वरिष्ठ चयनकर्ता अधिकतम चार साल तक पद पर रह सकता है. उन्हें तकनीकी रूप से किसी विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं है. सितंबर के बाद बीसीसीआई सचिव और अगरकर मिलकर यह तय करेंगे कि वे अगले साल के वनडे वर्ल्ड कप तक निरंतरता बनाए रखेंगे या नहीं.

खास रही अगरकर की भूमिका

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अगरकर ने जुलाई 2023 में एक ऐसे समय में चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था, जब भारतीय क्रिकेट एक बड़े बदलाव (Transitional Phase) के दौर से गुजर रहा था. उनके कार्यकाल के दौरान ही भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सीमित ओवरों के प्रारूप से अंतरराष्ट्रीय संन्यास लिया है. ऐसे में टीम का पुनर्निर्माण करना और अनुभवी खिलाड़ियों के स्थान पर नई प्रतिभाओं को मौका देना उनके लिए एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी रही है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है.

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अगरकर के रहते टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा?

अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति ने प्रमुख आईसीसी आयोजनों में असाधारण परिणाम दिए हैं. उनके कार्यकाल में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा. इसके अलावा भारत ने 2024 और 2026 में लगातार टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रचा. समिति के मार्गदर्शन में टीम ने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया. 2023 तथा 2025 में लगातार दो बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाई. यह उपलब्धियां उनकी चयन नीतियों की सफलता को दर्शाती हैं.

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2027 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई की क्या तैयारी है?

भले ही अगरकर के भविष्य पर फैसला बाद में हो, लेकिन चयन समिति ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभी से जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 20 संभावित खिलाड़ियों के एक कोर ग्रुप की पहचान कर ली गई है. पांचों राष्ट्रीय चयनकर्ता आईपीएल 2026 के दौरान इन खिलाड़ियों के फॉर्म और फिटनेस पर करीब से नजर रखेंगे. आईपीएल का नया सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है. यह वर्ल्ड कप टीम के चयन में निर्णायक भूमिका निभाएगा. बीसीसीआई ने योजना बनाई है कि प्रत्येक चयनकर्ता प्रति सप्ताह कम से कम एक मैच वेन्यू से देखेगा ताकि प्रदर्शन का सटीक आकलन किया जा सके.