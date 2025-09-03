ऑस्ट्रेलिया में होगी अश्विन की एंट्री? इस लीग में नहीं खेला कोई भारतीय, सचिन तेंदुलकर ने ठुकराया था ऑफर
ऑस्ट्रेलिया में होगी अश्विन की एंट्री? इस लीग में नहीं खेला कोई भारतीय, सचिन तेंदुलकर ने ठुकराया था ऑफर

Ashwin Big Bash league: भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनरों में से एक रविचंद्रहन अश्विन जल्द ही फैंस को चौंका सकते हैं. संन्यास के बाद से ही दुनिया भर के क्रिकेट लीगों में उनकी मांग हो रही है. अलग-अलग लीगों से उन्हें लगातार ऑफर आ रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:20 PM IST
ऑस्ट्रेलिया में होगी अश्विन की एंट्री? इस लीग में नहीं खेला कोई भारतीय, सचिन तेंदुलकर ने ठुकराया था ऑफर

Ashwin Big Bash league: भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनरों में से एक रविचंद्रहन अश्विन जल्द ही फैंस को चौंका सकते हैं. संन्यास के बाद से ही दुनिया भर के क्रिकेट लीगों में उनकी मांग हो रही है. अलग-अलग लीगों से उन्हें लगातार ऑफर आ रहे हैं. खबरों के अनुसार, अश्विन 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं. कहा जा रहा है कि यह दिग्गज खिलाड़ी बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के साथ बातचीत कर रहे हैं.

बीबीएल में अश्विन का स्वागत

क्रिकबज ने बताया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग अश्विन के साथ बातचीत कर रहे हैं. ग्रीनबर्ग ने क्रिकबज से कहा, ''अश्विन जैसे खिलाड़ी का बीबीएल में आना कई मायनों में बहुत अच्छा होगा. वह एक चैंपियन क्रिकेटर हैं जो बिग बैश और हमारे क्रिकेट समर में बहुत कुछ लाएंगे.'' यह उम्मीद है कि अश्विन पूरे टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे और केवल कुछ मैचों में खेलेंगे. अगर वह इस डील पर सहमत होते हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किस टीम के लिए खेलते हैं.

पहले भारतीय बनेंगे अश्विन

कोई भी भारतीय खिलाड़ी अभी तक बीबीएल में नहीं खेला है और अगर अश्विन इस लीग में खेलते हैं तो वह इतिहास रच देंगे. वह इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं. 2012 में टीम इंडिया को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान उन्मुक्त चंद बीबीएल में खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने और 2021 में अमेरिका चले जाने के बाद लीग में हिस्सा लिया था.

सचिन तेंदुलकर को मिला था ऑफर

एक दशक से भी पहले सचिन तेंदुलकर बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन सकते थे. सिडनी थंडर ने कथित तौर पर उन्हें एक ऑफर दिया था, लेकिन यह डील सफल नहीं हो पाई थी. 2020 में युवराज सिंह भी कथित तौर पर बीबीएल में खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

