'इज्जत अपने हाथ में है...', संन्यास लेंगे बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow12887576
Hindi Newsक्रिकेट

'इज्जत अपने हाथ में है...', संन्यास लेंगे बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से मचा हड़कंप

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चयनकर्ताओं ने एशिया कप 2025 के लिए टीम में पूर्व कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी. पाकिस्तान के लिए टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने के इस फैसले ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'इज्जत अपने हाथ में है...', संन्यास लेंगे बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से मचा हड़कंप

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चयनकर्ताओं ने एशिया कप 2025 के लिए टीम में पूर्व कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी. पाकिस्तान के लिए टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने के इस फैसले ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया है. दोनों को बाहर रखने पर कुछ पूर्व क्रिकेटर फैसले को सही बता रहे तो कुछ इसके खिलाफ हैं.

संन्यास लेने की मिली सलाह

इस मामले पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तन्वीर अहमद ने एक चौंकाने वाला बयान दिया. उन्होंने बाबर और रिवान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दी. उनके अनुसार, अगर सम्मान मायने रखता, तो बाबर और रिवावान को विराट कोहली के रास्ते पर चलना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ देना चाहिए. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''मेरी बाबर आजम और रिजवान से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यह समझते हैं कि आप लोगों की इज्जत नहीं है तो रिटायरमेंट ले लो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से. हमारे सामने विराट कोहली के उदाहरण हैं बाबर और रिवान, इज्जत आपके हाथ में है.''

बाबर के बल्ले से नहीं निकल रहे रन

बाबर ने पिछली बार दिसंबर 2024 में टी20 मैच खेला था. बाद में उन्होंने 2025 के पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में हिस्सा लिया और पेशावर जालमी के लिए अपने आखिरी सात मैचों में 56*, 53* और 94 रन बनाए. पूर्व कप्तान हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे. वहां उन्होंने तीन मैचों में 47, 0 और 9 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: ​W, W, W...पहली बार नेशनल टीम में हुआ सेलेक्शन, 2 दिन बाद ही हैट्रिक लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

'वे मैच विनर नहीं हैं'

बाबर और रिजवान को टीम से बाहर किए जाने के बाद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज ने दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अब पाकिस्तान के लिए 'मुख्य खिलाड़ी' नहीं हैं. हफीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''उन्हें (बाबर और रिजवान) मुख्य खिलाड़ी कहना गलत और अनुचित होगा. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं. मुख्य खिलाड़ी वे होते हैं जो पाकिस्तान को मैच जिताते हैं.''

ये भी पढ़ें: 1 साल में बदली पूरी पाकिस्तानी टीम, बाबर-रिजवान के साथ इन प्लेयर्स की छुट्टी, ये 5 ही बचा पाए अपनी जगह

बाबर-रिजवान को नसीहत

हफीज ने आगे कहा, "अगर हम पिछले डेढ़-दो साल को देखें, तो लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सलमान अली आगा, सैम अयूब और हसन नवाज हैं. हम उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वे वर्तमान में पाकिस्तान के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं.'' हफीज का मानना है कि बाबर और रिजवान को पहले खुद को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में साबित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को टीम में अपनी जगह को लेकर चिंतित होने की जरूरत है. उन्हें पहले खुद को एक अच्छा खिलाड़ी साबित करने की जरूरत है, मुख्य खिलाड़ी बाद में आते हैं. दोनों पहले अच्छे थे, लेकिन अब वे परिणाम नहीं दे रहे हैं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Babar AzamMohammad RizwanAsia Cup 2025Pakistan cricket team

Trending news

BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
;