'इज्जत अपने हाथ में है...', संन्यास लेंगे बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से मचा हड़कंप

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चयनकर्ताओं ने एशिया कप 2025 के लिए टीम में पूर्व कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी. पाकिस्तान के लिए टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने के इस फैसले ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया है. दोनों को बाहर रखने पर कुछ पूर्व क्रिकेटर फैसले को सही बता रहे तो कुछ इसके खिलाफ हैं.

संन्यास लेने की मिली सलाह

इस मामले पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तन्वीर अहमद ने एक चौंकाने वाला बयान दिया. उन्होंने बाबर और रिवान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दी. उनके अनुसार, अगर सम्मान मायने रखता, तो बाबर और रिवावान को विराट कोहली के रास्ते पर चलना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ देना चाहिए. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''मेरी बाबर आजम और रिजवान से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यह समझते हैं कि आप लोगों की इज्जत नहीं है तो रिटायरमेंट ले लो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से. हमारे सामने विराट कोहली के उदाहरण हैं बाबर और रिवान, इज्जत आपके हाथ में है.''

बाबर के बल्ले से नहीं निकल रहे रन

बाबर ने पिछली बार दिसंबर 2024 में टी20 मैच खेला था. बाद में उन्होंने 2025 के पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में हिस्सा लिया और पेशावर जालमी के लिए अपने आखिरी सात मैचों में 56*, 53* और 94 रन बनाए. पूर्व कप्तान हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे. वहां उन्होंने तीन मैचों में 47, 0 और 9 रन बनाए थे.

'वे मैच विनर नहीं हैं'

बाबर और रिजवान को टीम से बाहर किए जाने के बाद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज ने दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अब पाकिस्तान के लिए 'मुख्य खिलाड़ी' नहीं हैं. हफीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''उन्हें (बाबर और रिजवान) मुख्य खिलाड़ी कहना गलत और अनुचित होगा. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं. मुख्य खिलाड़ी वे होते हैं जो पाकिस्तान को मैच जिताते हैं.''

बाबर-रिजवान को नसीहत

हफीज ने आगे कहा, "अगर हम पिछले डेढ़-दो साल को देखें, तो लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सलमान अली आगा, सैम अयूब और हसन नवाज हैं. हम उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वे वर्तमान में पाकिस्तान के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं.'' हफीज का मानना है कि बाबर और रिजवान को पहले खुद को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में साबित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को टीम में अपनी जगह को लेकर चिंतित होने की जरूरत है. उन्हें पहले खुद को एक अच्छा खिलाड़ी साबित करने की जरूरत है, मुख्य खिलाड़ी बाद में आते हैं. दोनों पहले अच्छे थे, लेकिन अब वे परिणाम नहीं दे रहे हैं.''