36 साल की उम्र में टीम इंडिया में वापसी करेगा खूंखार गेंदबाज? IPL में बल्लेबाजों को दे रहा चकमा, झटके 200+ विकेट

महज 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट करना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था. भारत के स्विंग के सुल्तान ने ये कारनामा कर दुनियाभर में खलबली मचा दी थी. लेकिन आज वो सेलेक्टर्स के रडार से दूर है. भले ही टीम इंडिया में वापसी नहीं हो पा रही है, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट के बल्लेबाज आज भी इस गेंदबाज के सामने संघर्ष कर रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी क्या ये गेंदबाज अब टीम इंडिया में वापसी कर पाएगा? लगातार ये गेंदबाज आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करता दिख रहा है.

दिल्ली के खिलाफ दमदार प्रदर्शन

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस गेंदबाज ने दमदार प्रदर्शन किया. ये कोई और नहीं बल्कि भारत के दिग्गज भुवनेश्वर कुमार हैं. उन्होंने अपनी पुरानी लय दिखाते हुए 4-0-26-3 के शानदार आंकड़े दर्ज किए. हालांकि, बदकिस्मती से अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आरसीबी को 6 विकेट से एकतरफा अंदाज में शिकस्त दी.

मोहम्मद कैफ ने किया पोस्ट

भुवनेश्वर कुमार के सपोर्ट में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान भावुक हो जाता है. आज भुवी को इतनी शानदार गेंदबाज़ी करते देखकर मुझे उन दिनों की याद आ गई जब वह सिर्फ 17 साल के थे. मैं UP का कप्तान था और उनकी गेंद पर कंट्रोल और स्विंग देखकर बहुत प्रभावित हुआ था. लेकिन चयनकर्ताओं ने कहा कि वह अभी बहुत छोटे हैं.'

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सचिन को 0 पर किया था आउट

कैफ ने याद किया, 'भुवी ने रणजी में अपना डेब्यू किया और फाइनल में सचिन पाजी को बिना कोई रन बनाए आउट कर दिया. अब वह 36 साल के हैं, फिर भी अपनी स्विंग से बेहतरीन बल्लेबाजों को परेशान करते हैं. भारत की टीम में वापसी? क्यों नहीं, भुवी में अभी भी वह दम है.' भुवनेश्वर कुमार ने 2022 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है. हाल ही में, इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने IPL में 200 विकेट लेकर आईपीएल में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. अभी तक उन्होंने 6 मैच में 10 विकेट झटक दिए हैं.