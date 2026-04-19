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Hindi Newsक्रिकेटExplained: उम्मीद अभी भी बाकी है... 4 हार के बावजूद IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी CSK! ये रहा पूरा समीकरण

Explained: उम्मीद अभी भी बाकी है... 4 हार के बावजूद IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी CSK! ये रहा पूरा समीकरण

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम के लिए अभी तक IPL 2026 में सफर बहुत खराब रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अभी तक इस IPL सीजन में 4 हार का सामना करना पड़ा है. अपने स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बिना ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम भटकी हुई नजर आती है. IPL 2026 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 19, 2026, 08:39 AM IST
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Explained: उम्मीद अभी भी बाकी है... 4 हार के बावजूद IPL 2026 के प्लेऑफ में जाएगी CSK! ये रहा पूरा समीकरण

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम के लिए अभी तक IPL 2026 में सफर बहुत खराब रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अभी तक इस IPL सीजन में 4 हार का सामना करना पड़ा है. अपने स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बिना ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम भटकी हुई नजर आती है. IPL 2026 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को इस दौरान राजस्थान रॉयल्स (RR), पंजाब किंग्स (PBKS), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और अब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने भी हरा दिया है.

क्या चेन्नई प्लेऑफ के लिए कर पाएगी क्वालिफाई?

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम अभी तक 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ 4 अंक लेकर सातवें स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -0.780 है. अब सवाल यह उठता है कि क्या पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर होने के बावजूद, अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं.

ये रहा पूरा समीकरण

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अभी 6 मैचों में 4 प्वाइंट्स हैं, जिसमें उसे दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ सिर्फ 2 जीत मिली है. पिछले कुछ सीजनों में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जादुई आंकड़ा 16 रहा है. इसलिए, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को टूर्नामेंट के अपने बचे हुए 8 मैचों से 12 और प्वाइंट्स हासिल करने होंगे. इसका मतलब है कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 8 मैचों में से 6 मैच जीतने होंगे.

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हैदराबाद ने चेन्नई को 10 रन से हराया

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 10 रन से हरा दिया. इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 194 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सामने जीत के लिए 195 रनों का टारगेट रखा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों पर 59 रनों की विस्फोटक पारी खेली जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. वहीं, हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंद पर 59 रन ठोक दिए. इस दौरान हेनरिक क्लासेन ने 6 चौके और 2 छक्के जमाए. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 184 रन ही बना पाई और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने यह मैच 10 रन से जीत लिया.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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