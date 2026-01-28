'हमें उन विचारों पर...',क्या गौतम गंभीर को बर्खास्त किया जाएगा? बीसीसीआई ने चुप्पी तोड़ी

गौतम गंभीर के लीडरशिप में भारतीय टीम के कोच के रूप में भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके बाद से टीम का टेस्ट और वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. हालांकि टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगभग अच्छा प्रदर्शन किया है और चैंपियंस ट्रॉफी (काउंटी) भी जीती है, लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन उनके लीडरशिप में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.भारत को 2024 और 2025 में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक ना भूला पाने वाली घटना थी. जून 2024 में राहुल द्रविड़ की जगह गंभीर के टीम की कमान संभालने से पहले, भारत को 93 वर्षों में केवल एक बार (2000 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से) घरेलू मैदान पर एक से अधिक मैचों की टेस्ट श्रृंखला में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था.

दर्ज हुआ था शर्मनाक रिकॉर्ड

2025 में सीटी सीरीज जीतने के बावजूद, वनडे क्रिकेट में भारत के प्रदर्शन निराशाजनक रहे हैं। गंभीर की कप्तानी में खेली गई पांच द्विपक्षीय सीरीजों में से तीन में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. अगस्त 2024 में श्रीलंका से 2-0 से हारने के बाद, भारत को ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हार मिली और फिर घर पर न्यूजीलैंड से भी 2-1 से मात खानी पड़ी. सोशल मीडिया पर गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है, वहीं कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने भी भारतीय कोच से राहुल द्रविड़ के लिए एक विशेषज्ञ मुख्य कोच के साथ विभाजित कोचिंग पद्धति अपनाने का आह्वान किया है.

बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के भविष्य पर चुप्पी तोड़ी

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने गंभीर के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला क्रिकेट संबंधी निर्णय लेने के लिए योग्य लोगों के हाथों में छोड़ दिया गया है. उन्होंने कहा कि बोर्ड के लिए लोगों को अपनी राय देने से रोकना संभव नहीं है. “भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, और हर कोई क्रिकेट विशेषज्ञ है. हर किसी की अपनी राय होगी. यह एक लोकतांत्रिक देश है, और हम किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते. मीडिया समेत सभी राय देने वाले अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं. क्रिकेट जगत में कई अटकलें लगाई जा रही हैं, और कई पूर्व क्रिकेटर, खिलाड़ी और अन्य लोग भी अपनी राय दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर तो ऐसी चर्चाओं की भरमार है.”

सैकिया ने की स्टारस्पोर्टस से बात

लेकिन बात यह है कि बीसीसीआई में हमारी एक क्रिकेट समिति है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं. वे समर्पित हैं और सभी निर्णय लेते हैं. दूसरी ओर, टीम चयन के लिए हमारे पास पांच चयनकर्ता हैं. उन्हें भी इस पद पर आने के लिए योग्यता पूरी करनी होती है. वे ही फैसला लेते हैं. हर निर्णय पर विपरीत राय हो सकती है. इसलिए हमें उन रायों पर भी विचार करना होगा और उन्हें ध्यान में रखना होगा. लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा क्रिकेट समिति और चयनकर्ताओं द्वारा ही लिया जाता है," सैकिया ने स्पोर्टस्टार के साथ बातचीत में कहा.

गौतम गंभीर के लिए टी20 विश्व कप महत्वपूर्ण

2026 टी20 विश्व कप के दौरान गंभीर अपने बारे में बनी धारणा को बदल सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए खिताब जीतना यह साबित करेगा कि राष्ट्रीय टीम ने उनके नेतृत्व में दो ही प्रयासों में दो आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। गंभीर के नेतृत्व में, भारतीय टीम ने खुद को सबसे छोटे प्रारूप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में स्थापित किया है. गंभीर के आने के बाद से, भारत ने सात टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज/टूर्नामेंट खेले हैं और एशिया कप में जीत सहित सभी में जीत हासिल की है. दरअसल, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने 34 मैच खेले हैं और 26 जीते हैं, जबकि केवल चार बार हार का सामना करना पड़ा है, जिनमें से दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे.यह भी उल्लेखनीय है कि 21वीं सदी में, सभी भारतीय मुख्य कोचों ने अपना अनुबंध कार्यकाल पूरा कर लिया है. गंभीर का अनुबंध 2027 के अंत तक है और 2027 विश्व कप टीम के प्रभारी के रूप में उनका आखिरी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा.

