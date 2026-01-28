Advertisement
trendingNow13089798
Hindi Newsक्रिकेटहमें उन विचारों पर...,क्या गौतम गंभीर को बर्खास्त किया जाएगा? बीसीसीआई ने चुप्पी तोड़ी

'हमें उन विचारों पर...',क्या गौतम गंभीर को बर्खास्त किया जाएगा? बीसीसीआई ने चुप्पी तोड़ी

गौतम गंभीर के लीडरशिप में भारतीय टीम के कोच के रूप में भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके बाद से टीम का टेस्ट और वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. अब इस पूरे मामले पर बीसीसीआई ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनका बयान सामने आया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir

गौतम गंभीर के लीडरशिप में भारतीय टीम के कोच के रूप में भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके बाद से टीम का टेस्ट और वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. हालांकि टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगभग अच्छा प्रदर्शन किया है और चैंपियंस ट्रॉफी (काउंटी) भी जीती है, लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन उनके लीडरशिप में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.भारत को 2024 और 2025 में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक ना भूला पाने वाली घटना थी. जून 2024 में राहुल द्रविड़ की जगह गंभीर के टीम की कमान संभालने से पहले, भारत को 93 वर्षों में केवल एक बार (2000 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से) घरेलू मैदान पर एक से अधिक मैचों की टेस्ट श्रृंखला में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था.

दर्ज हुआ था शर्मनाक रिकॉर्ड
2025 में सीटी सीरीज जीतने के बावजूद, वनडे क्रिकेट में भारत के प्रदर्शन निराशाजनक रहे हैं। गंभीर की कप्तानी में खेली गई पांच द्विपक्षीय सीरीजों में से तीन में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. अगस्त 2024 में श्रीलंका से 2-0 से हारने के बाद, भारत को ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हार मिली और फिर घर पर न्यूजीलैंड से भी 2-1 से मात खानी पड़ी. सोशल मीडिया पर गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है, वहीं कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने भी भारतीय कोच से राहुल द्रविड़ के लिए एक विशेषज्ञ मुख्य कोच के साथ विभाजित कोचिंग पद्धति अपनाने का आह्वान किया है.

बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के भविष्य पर चुप्पी तोड़ी
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने गंभीर के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला क्रिकेट संबंधी निर्णय लेने के लिए योग्य लोगों के हाथों में छोड़ दिया गया है. उन्होंने कहा कि बोर्ड के लिए लोगों को अपनी राय देने से रोकना संभव नहीं है. “भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, और हर कोई क्रिकेट विशेषज्ञ है. हर किसी की अपनी राय होगी. यह एक लोकतांत्रिक देश है, और हम किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते. मीडिया समेत सभी राय देने वाले अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं. क्रिकेट जगत में कई अटकलें लगाई जा रही हैं, और कई पूर्व क्रिकेटर, खिलाड़ी और अन्य लोग भी अपनी राय दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर तो ऐसी चर्चाओं की भरमार है.”

Add Zee News as a Preferred Source

सैकिया ने की स्टारस्पोर्टस से बात
लेकिन बात यह है कि बीसीसीआई में हमारी एक क्रिकेट समिति है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं. वे समर्पित हैं और सभी निर्णय लेते हैं. दूसरी ओर, टीम चयन के लिए हमारे पास पांच चयनकर्ता हैं. उन्हें भी इस पद पर आने के लिए योग्यता पूरी करनी होती है. वे ही फैसला लेते हैं. हर निर्णय पर विपरीत राय हो सकती है. इसलिए हमें उन रायों पर भी विचार करना होगा और उन्हें ध्यान में रखना होगा. लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा क्रिकेट समिति और चयनकर्ताओं द्वारा ही लिया जाता है," सैकिया ने स्पोर्टस्टार के साथ बातचीत में कहा.

गौतम गंभीर के लिए टी20 विश्व कप महत्वपूर्ण
2026 टी20 विश्व कप के दौरान गंभीर अपने बारे में बनी धारणा को बदल सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए खिताब जीतना यह साबित करेगा कि राष्ट्रीय टीम ने उनके नेतृत्व में दो ही प्रयासों में दो आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। गंभीर के नेतृत्व में, भारतीय टीम ने खुद को सबसे छोटे प्रारूप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में स्थापित किया है. गंभीर के आने के बाद से, भारत ने सात टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज/टूर्नामेंट खेले हैं और एशिया कप में जीत सहित सभी में जीत हासिल की है. दरअसल, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने 34 मैच खेले हैं और 26 जीते हैं, जबकि केवल चार बार हार का सामना करना पड़ा है, जिनमें से दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे.यह भी उल्लेखनीय है कि 21वीं सदी में, सभी भारतीय मुख्य कोचों ने अपना अनुबंध कार्यकाल पूरा कर लिया है. गंभीर का अनुबंध 2027 के अंत तक है और 2027 विश्व कप टीम के प्रभारी के रूप में उनका आखिरी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा.

ये भी पढ़ें: दुबे के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, पांड्या का रिकॉर्ड चकनाचूर, T20I में भारत का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...