Advertisement
trendingNow13130688
Hindi Newsक्रिकेटबेंच पर बैठा है ब्रह्मास्त्र... इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में इस्तेमाल करेंगे कोच गंभीर? ऐसी हो सकती है प्लेइंग XI

बेंच पर बैठा है 'ब्रह्मास्त्र'... इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में इस्तेमाल करेंगे कोच गंभीर? ऐसी हो सकती है प्लेइंग XI

India vs England Semifinal: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. अहम मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है. इंग्लिश बल्लेबाजों का तोड़ निकालने के लिए कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे गंभीर? (PHOTO- BCCI/X)
इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे गंभीर? (PHOTO- BCCI/X)

India vs England Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच जंग होने वाली है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले को लेकर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का जोश हाई है. 2022 में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से रौंदा तो 2024 में टीम इंडिया ने जबरदस्त पलटवार करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि '2026 की जंग' में कौन बाजी मारता है?

इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान एक ऐसे खिलाड़ी को मैदान पर उतारने के बारे में सोच सकते हैं, जो मैच का रंग-रूप बदलने में माहिर है. हम बात कर रहे हैं चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की, जो इंग्लिश बल्लेबाजों के खिलाफ अहम कड़ी साबित हो सकते हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे कुलदीप यादव?

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ज्यादातर मैचों में कुलदीप यादव बेंच पर बैठे हैं. टीम मैनेजमेंट वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के रूप में दो स्पिनर पर भरोसा जता रही है, लेकिन ये देखते हुए कि इंग्लैंड के बल्लेबाज लेग स्पिनर के सामने संघर्ष करते हैं, हेड कोच गौतम गंभीर 'ब्रह्मास्त्र' यानी कुलदीप यादव का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुलदीप इंग्लैंड के घातक बल्लेबाजों, जैसे जोस बटलर, हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट को पवेलियन की राह दिखा सकते हैं. वैसे भी पिछले कुछ मैचों से वरुण चक्रवर्ती उतने खतरनाक नहीं दिखे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. यही वजह है कि सेमीफाइनल में टीम मैनेजमेंट कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह देने के बारे में सोच सकती है. इसके अलावा कोई बदलाव होने की संभावना बेहद कम है.

साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड

बुधवार, 04 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. कीवी ओपनर फिन एलन ने महज 33 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवरों में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली. एलन ने 33 गेंदों पर 100 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उनके ओपनिंग पार्टनर टिम साइफर्ट ने भी 33 गेंदों पर महत्वपूर्ण 58 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: SA vs NZ Semifinal: ग्रीम स्मिथ की बादशाहत खत्म...शर्मनाक हार में भी Aiden Markram ने रचा इतिहास

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
PM Modi
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
iran
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
Rajya Sabha Chunav 2026
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव