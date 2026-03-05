बेंच पर बैठा है 'ब्रह्मास्त्र'... इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में इस्तेमाल करेंगे कोच गंभीर? ऐसी हो सकती है प्लेइंग XI

India vs England Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच जंग होने वाली है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले को लेकर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का जोश हाई है. 2022 में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से रौंदा तो 2024 में टीम इंडिया ने जबरदस्त पलटवार करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि '2026 की जंग' में कौन बाजी मारता है?

इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान एक ऐसे खिलाड़ी को मैदान पर उतारने के बारे में सोच सकते हैं, जो मैच का रंग-रूप बदलने में माहिर है. हम बात कर रहे हैं चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की, जो इंग्लिश बल्लेबाजों के खिलाफ अहम कड़ी साबित हो सकते हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे कुलदीप यादव?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ज्यादातर मैचों में कुलदीप यादव बेंच पर बैठे हैं. टीम मैनेजमेंट वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के रूप में दो स्पिनर पर भरोसा जता रही है, लेकिन ये देखते हुए कि इंग्लैंड के बल्लेबाज लेग स्पिनर के सामने संघर्ष करते हैं, हेड कोच गौतम गंभीर 'ब्रह्मास्त्र' यानी कुलदीप यादव का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुलदीप इंग्लैंड के घातक बल्लेबाजों, जैसे जोस बटलर, हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट को पवेलियन की राह दिखा सकते हैं. वैसे भी पिछले कुछ मैचों से वरुण चक्रवर्ती उतने खतरनाक नहीं दिखे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. यही वजह है कि सेमीफाइनल में टीम मैनेजमेंट कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह देने के बारे में सोच सकती है. इसके अलावा कोई बदलाव होने की संभावना बेहद कम है.

साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड

बुधवार, 04 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. कीवी ओपनर फिन एलन ने महज 33 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवरों में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली. एलन ने 33 गेंदों पर 100 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उनके ओपनिंग पार्टनर टिम साइफर्ट ने भी 33 गेंदों पर महत्वपूर्ण 58 रन बनाए.

