Advertisement
trendingNow13158895
Hindi Newsक्रिकेटCSK vs RR: मुंबई, चिन्नास्वामी और अब गुवाहाटी की बारी... क्या यहां भी चलेगा बल्लेबाजों का हंटर? जानें पिच का हाल

CSK vs RR: मुंबई, चिन्नास्वामी और अब गुवाहाटी की बारी... क्या यहां भी चलेगा बल्लेबाजों का 'हंटर'? जानें पिच का हाल

CSK vs RR: आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK vs RR) के बीच कुछ ही घंटों में खेला जाएगा. अभी तक दो मुकाबले खेले गए हैं और दोनों में रनों का अंबार देखने को मिला है, अब गुवाहाटी में भी रनों की बारिश होगी या फिर गेंदबाजों का दबदबा रहेगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुवाहाटी में कैसी हरकत करेगी पिच?
गुवाहाटी में कैसी हरकत करेगी पिच?

CSK vs RR: आईपीएल 2026 में अभी तक दो मैच हुए हैं और दोनों मुकाबले गेंदबाजों के लिए बुरा सपना रहे. पहले चिन्नास्वामी में और फिर वानखेड़े में गेंदबाजों की शामत आ गई. दोनों मुकाबलों का टोटल स्कोर 400+ नजर आया. पहले मैच में आरसीबी ने 202 रन का टारगेट चेज किया जबकि दूसरे मैच में मुंबई ने 221 रन का लक्ष्य चेज कर डाला. अब राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स (RR vs CSK) के बीच मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में है. यहां का हाल कैसा रहेगा आईए पिच रिपोर्ट से समझते हैं. 

पिछले सीजन दोनों टीमें रही फुस्स

पिछले सीजनइन दोनों टीमों की ही हालत पतली नजर आई थी. राजस्थान की टीम 9वें नंबर पर जबकि चेन्नई की टीम 10वें स्थान पर रही थी. लेकिन ये सीजन दोनों टीमों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ियों में अदला-बदली देखन को मिली है. इस मैच का मुख्य आकर्षण संजू सैमसन हैं, राजस्थान के साथ अपने कुछ बेहतरीन सीजन खेलने के बाद सीएसके के साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं.

कैसा रहेगा पिच का हाल? 

सभी के जहन में एक ही सवाल है कि गुवाहाटी के मैदान पर बल्लेबाज रनों की बारिश करेंगे या फिर गेंदबाज इस टूर्नामेंट में नया ट्विस्ट पैदा करने वाले हैं. पिच की बात करें तो यहां भी बल्लेबाजों की बादशाहत देखने को मिलती है. हालांकि, नई गेंद से गेंदबाज अपने लिए मौका बना सकते हैं. लेकिन अगर बल्लेबाज टिके तो दोनों टीमों के लिए बाद में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ये मैच भी हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. मुंबई ने खत्म किया 14 साल पुराना श्राप.. 2012 में पहला मैच जीतने के बाद क्या हुआ?

कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड?

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान की टीम ने 15 जबकि चेन्नई की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम में सीएसके से संजू सैमसन आए हैं जबकि राजस्थान की टीम ने सीएसके से ट्रेड में रवींद्र जडेजा और सैम करन को लिया था. राजस्थान के कप्तान रियान पराग होंगे, जिनका रिकॉर्ड फिलहाल खास नहीं है. उन्होंने अभी तक 8 मैच में कप्तानी की है और 2 ही मैच में जीत नसीब हुई है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026CSK vs RR

Trending news

यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
PM Modi
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
Iran Navy
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया