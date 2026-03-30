CSK vs RR: मुंबई, चिन्नास्वामी और अब गुवाहाटी की बारी... क्या यहां भी चलेगा बल्लेबाजों का 'हंटर'? जानें पिच का हाल

CSK vs RR: आईपीएल 2026 में अभी तक दो मैच हुए हैं और दोनों मुकाबले गेंदबाजों के लिए बुरा सपना रहे. पहले चिन्नास्वामी में और फिर वानखेड़े में गेंदबाजों की शामत आ गई. दोनों मुकाबलों का टोटल स्कोर 400+ नजर आया. पहले मैच में आरसीबी ने 202 रन का टारगेट चेज किया जबकि दूसरे मैच में मुंबई ने 221 रन का लक्ष्य चेज कर डाला. अब राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स (RR vs CSK) के बीच मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में है. यहां का हाल कैसा रहेगा आईए पिच रिपोर्ट से समझते हैं.

पिछले सीजन दोनों टीमें रही फुस्स

पिछले सीजनइन दोनों टीमों की ही हालत पतली नजर आई थी. राजस्थान की टीम 9वें नंबर पर जबकि चेन्नई की टीम 10वें स्थान पर रही थी. लेकिन ये सीजन दोनों टीमों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ियों में अदला-बदली देखन को मिली है. इस मैच का मुख्य आकर्षण संजू सैमसन हैं, राजस्थान के साथ अपने कुछ बेहतरीन सीजन खेलने के बाद सीएसके के साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं.

कैसा रहेगा पिच का हाल?

सभी के जहन में एक ही सवाल है कि गुवाहाटी के मैदान पर बल्लेबाज रनों की बारिश करेंगे या फिर गेंदबाज इस टूर्नामेंट में नया ट्विस्ट पैदा करने वाले हैं. पिच की बात करें तो यहां भी बल्लेबाजों की बादशाहत देखने को मिलती है. हालांकि, नई गेंद से गेंदबाज अपने लिए मौका बना सकते हैं. लेकिन अगर बल्लेबाज टिके तो दोनों टीमों के लिए बाद में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ये मैच भी हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना है.

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कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड?

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान की टीम ने 15 जबकि चेन्नई की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम में सीएसके से संजू सैमसन आए हैं जबकि राजस्थान की टीम ने सीएसके से ट्रेड में रवींद्र जडेजा और सैम करन को लिया था. राजस्थान के कप्तान रियान पराग होंगे, जिनका रिकॉर्ड फिलहाल खास नहीं है. उन्होंने अभी तक 8 मैच में कप्तानी की है और 2 ही मैच में जीत नसीब हुई है.