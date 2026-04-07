MI vs RR Match Preview: सूर्या करेंगे कप्तानी या हार्दिक की होगी वापसी.. प्रैक्टिस से आया ताजा अपडेट, कमबैक की फिराक में मुंबई

MI vs RR: आईपीएल 2026 में मुंबई की टीम अपना तीसरा मुकाबला खेलने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उतरेगी. पिछले मैच में टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या तबियत खराब होने के चलते बाहर थे और सूर्या ने टीम की कमान संभाली थी. टीम को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. अब राजस्थान के खिलाफ टीम कमबैक करना चाहेगी. इससे पहले प्रैक्टिस पर हार्दिक की तबियत को लेकर भी अपडेट सामने आ चुका है.

राजस्थान की शानदार शुरुआत

मुंबई इंडियंस ने जीत के साथ सीजन का आगाज किया था. इसके बाद दिल्ली की टीम ने मुंबई को करारी शिकस्त दे दी. वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम जोरदार अंदाज से आगे की ओर बढ़ रही है. लगातार दो जीत दर्ज कर टीम ने धमाकेदार शुरुआत की. अब मुंबई और राजस्थान के बीच टक्कर बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगी. राजस्थान ने गुवाहाटी में अपने घरेलू मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस की भी रोमांचक अंदाज में रौंदा.

प्रैक्टिस में नहीं लिया हिस्सा.

हार्दिक पांड्या की वापसी का बेसब्री से इंतजार होगा. पिछले मैच में बुखार के चलते वह मुकाबला नहीं खेल पाए थे. दिल्ली के खिलाफ भारत के T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के स्टैंड-इन कप्तान के तौर पर कमान संभालने से MI को अपनी टीम में कुछ बदलाव करने पड़े, जिससे टीम थोड़ी अस्थिर नजर आई. पांड्या ने अब दोबारा अभ्यास शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि वह प्लेइंग XI में वापसी करेंगे. हालांकि रविवार को अभ्यास करने के बाद उन्होंने सोमवार के सत्र में हिस्सा नहीं लिया. मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में MI के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने उनकी मौजूदगी कंफर्म की.

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क्या बोले म्हाम्ब्रे?

म्हाम्ब्रे ने कहा, 'हां, वह इस मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. कल उन्होंने नेट्स पर करीब दो घंटे तक अभ्यास किया. वह पूरी तरह से फिट और ठीक हैं. उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, बस उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी.' पांड्या की गैरमौजूदगी के कारण MI को दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कोर्बिन बॉश को उनके विकल्प के तौर पर टीम में शामिल करना पड़ा, जबकि ट्रेंट बोल्ट को बाहर बैठना पड़ा. दीपक चाहर ने कसी हुई गेंदबाज़ी की, लेकिन बॉश कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए, जिससे MI की गेंदबाज़ी में संतुलन की कमी खली.