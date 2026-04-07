Advertisement
trendingNow13168976
Hindi Newsक्रिकेटMI vs RR Match Preview: सूर्या करेंगे कप्तानी या हार्दिक की होगी वापसी.. प्रैक्टिस से आया ताजा अपडेट, कमबैक की फिराक में मुंबई

MI vs RR Match Preview: सूर्या करेंगे कप्तानी या हार्दिक की होगी वापसी.. प्रैक्टिस से आया ताजा अपडेट, कमबैक की फिराक में मुंबई

MI vs RR: आईपीएल 2026 में मुंबई की टीम अपना तीसरा मुकाबला खेलने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उतरेगी. पिछले मैच में टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या तबियत खराब होने के चलते बाहर थे और सूर्या ने टीम की कमान संभाली थी. टीम को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. अब हार्दिक को लेकर भी अपडेट सामने आ चुका है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardik Pandya (BCCI)
Hardik Pandya (BCCI)

MI vs RR: आईपीएल 2026 में मुंबई की टीम अपना तीसरा मुकाबला खेलने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उतरेगी. पिछले मैच में टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या तबियत खराब होने के चलते बाहर थे और सूर्या ने टीम की कमान संभाली थी. टीम को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. अब राजस्थान के खिलाफ टीम कमबैक करना चाहेगी. इससे पहले प्रैक्टिस पर हार्दिक की तबियत को लेकर भी अपडेट सामने आ चुका है. 

राजस्थान की शानदार शुरुआत

मुंबई इंडियंस ने जीत के साथ सीजन का आगाज किया था. इसके बाद दिल्ली की टीम ने मुंबई को करारी शिकस्त दे दी. वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम जोरदार अंदाज से आगे की ओर बढ़ रही है. लगातार दो जीत दर्ज कर टीम ने धमाकेदार शुरुआत की. अब मुंबई और राजस्थान के बीच टक्कर बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगी. राजस्थान ने गुवाहाटी में अपने घरेलू मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस की भी रोमांचक अंदाज में रौंदा.

प्रैक्टिस में नहीं लिया हिस्सा.

हार्दिक पांड्या की वापसी का बेसब्री से इंतजार होगा. पिछले मैच में बुखार के चलते वह मुकाबला नहीं खेल पाए थे. दिल्ली के खिलाफ भारत के T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के स्टैंड-इन कप्तान के तौर पर कमान संभालने से MI को अपनी टीम में कुछ बदलाव करने पड़े, जिससे टीम थोड़ी अस्थिर नजर आई. पांड्या ने अब दोबारा अभ्यास शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि वह प्लेइंग XI में वापसी करेंगे. हालांकि रविवार को अभ्यास करने के बाद उन्होंने सोमवार के सत्र में हिस्सा नहीं लिया. मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में MI के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने उनकी मौजूदगी कंफर्म की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. ऋषभ पंत सबसे महंगे तो रहाणे सबसे सस्ते, IPL 2026 में किस कप्तान की कितनी कीमत?

क्या बोले म्हाम्ब्रे?

म्हाम्ब्रे ने कहा, 'हां, वह इस मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. कल उन्होंने नेट्स पर करीब दो घंटे तक अभ्यास किया. वह पूरी तरह से फिट और ठीक हैं. उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, बस उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी.' पांड्या की गैरमौजूदगी के कारण MI को दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कोर्बिन बॉश को उनके विकल्प के तौर पर टीम में शामिल करना पड़ा, जबकि ट्रेंट बोल्ट को बाहर बैठना पड़ा. दीपक चाहर ने कसी हुई गेंदबाज़ी की, लेकिन बॉश कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए, जिससे MI की गेंदबाज़ी में संतुलन की कमी खली.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

'पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा...' CM सरमा ने की बड़े एक्‍शन की बात
assam election 2026
'पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा...' CM सरमा ने की बड़े एक्‍शन की बात
दूसरा स्टेज, फास्ट ब्रीडर... रात में PM की बधाई, भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल की
India nuclear power
दूसरा स्टेज, फास्ट ब्रीडर... रात में PM की बधाई, भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल की
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
Abhishek Banerjee
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
Shimla News
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
BJP
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
Pm modi news
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
Viral News
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
Mumbai News in hindi
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
DNA
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
West Bengal Election 2026
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?