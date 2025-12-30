टेस्ट में टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाएंगे हार्दिक पांड्या? वापसी की उठी मांग, जानें कब खेला था आखिरी मैच

Hardik Pandya Test Comeback: टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की लचर प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने बड़ी मांग की है. 2007 टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे उथप्पा ने इस फॉर्मेट में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वापसी करने के लिए गुहार लगाई है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर हार्दिक मान जाते हैं तो बीसीसीआई भी उन्हें नहीं रोकेगा. उथप्पा ने इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई है.

हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए आखिरी बार 2018 में टेस्ट क्रिकेट खेला था. उसके बाद उन्होंने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मेट से दूरी बनाने का फैसला किया. अब रॉबिन उथप्पा को अचानक हार्दिक की कमी महसूस हो रही है और उन्होंने बीसीसीआई से बड़ी डिमांड कर दी है.

हार्दिक पांड्या ने कब खेला था आखिरी टेस्ट?

नीतीश कुमार रेड्डी नहीं कर रहे ज्यादा बॉलिंग

रॉबिन उथप्पा ने तर्क देते हुए कहा कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को 20 ओवर्स डालने चाहिए. नीतीश कुमार रेड्डी अभी इतने ओवर्स नहीं डाल रहे हैं. अगर हार्दिक एक पारी में 12-15 ओवर डाल सकते हैं तो उन्हें टेस्ट में वापसी करने की जरूरत है, लेकिन ये उनका निर्णय है.

हार्दिक पांड्या का टेस्ट रिकॉर्ड

7 साल पहले भारत के लिए आखिरी टेस्ट खेलने वाले हार्दिक पांड्या ने 2017 में इस फॉर्मेट में डेब्यू किया था. उन्होंने देश के लिए 11 टेस्ट खेले. 19 पारियों में 31.29 की औसत से 532 रन बनाए और साथ ही 17 विकेट चटकाए. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 28 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे जो टेस्ट क्रिकेट में उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन है.

