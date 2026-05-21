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Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक वर्ल्ड कप 2027 से होंगे ड्रॉप... किस बात से परेशान BCCI? स्क्वॉड में जगह बनाने के लिए बड़ा चैलेंज

हार्दिक वर्ल्ड कप 2027 से होंगे ड्रॉप... किस बात से परेशान BCCI? स्क्वॉड में जगह बनाने के लिए बड़ा चैलेंज

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों सवालों के घेरे में हैं. उनकी कप्तानी में मुंबई की टीम का हाल-बेहाल नजर आया. आईपीएल के बीच जब बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई, जिसमें वर्ल्ड कप 2027 को लेकर टीम पर चर्चा हुई. अब खबर है कि बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को लेकर चिंतित है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 21, 2026, 02:21 PM IST
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Hardik Pandya
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Team India Selection: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों सवालों के घेरे में हैं. उनकी कप्तानी में मुंबई की टीम का हाल-बेहाल नजर आया. आईपीएल के बीच जब बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई, जिसमें वर्ल्ड कप 2027 को लेकर टीम पर चर्चा हुई. अब खबर है कि बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को लेकर चिंतित है. वह आईपीएल में इंजरी के चलते 3-4 मैच में बाहर रहे, जिसके चलते बीसीसीआई को हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर संशय है.

वनडे सीरीज में हुआ चयन

 टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, BCCI को हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर पक्का भरोसा नहीं है. इसका असर ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए उसकी योजनाओं पर पड़ सकता है. हार्दिक का चयन अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए हुआ है, लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ किया कि उनकी उपलब्धता फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगी. 

क्या 10 ओवर बॉलिंग कर पाएंगे हार्दिक?

CCI के चयनकर्ता हार्दिक की ODI मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की क्षमता को लेकर काफी चिंतित हैं और उन्हें आने वाले समय में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी. एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "चयन समिति की बैठक से 48 घंटे पहले तक हार्दिक को फिटनेस से जुड़ी चिंताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. उन्होंने 2 मई के बाद से मुंबई इंडियंस के लिए कोई मैच नहीं खेला है."

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पीठ में खिंचाव की थी शिकायत

सूत्र ने आगे कहा, "चेन्नई में हुए मैच के बाद उन्होंने पीठ में खिंचाव की शिकायत की थी और उसके बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है. खबरों के अनुसार, वह रिलायंस की फैसिलिटी और वानखेडे स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं. हालांकि वह टीम में वापस शामिल हो गए हैं, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं है कि उन्हें अपनी फिटनेस कैसे साबित करनी होगी. चयनकर्ता सिर्फ़ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वह 10 ओवर गेंदबाज़ी कर पाएंगे या नहीं."

ये भी पढे़ं.. दीपक चाहर का फर्जी 'चिट सेलीब्रेशन', मजे-मजे में किया 'The End', फैंस हुए दीवाने?

जनवरी में, हार्दिक को 10 ओवर गेंदबाज़ी करने के लिए फिट घोषित नहीं किया गया था और इसी वजह से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ के लिए नहीं चुना गया था. अगर हार्दिक की फिटनेस एक समस्या बनी रहती है तो चयनकर्ता उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों पर विचार कर सकते हैं.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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