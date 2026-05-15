फिर दूल्हा बनेंगे हार्दिक पांड्या? माहिका के साथ शादी की तारीख भी तय! जानें VIRAL पोस्ट की सच्चाई

Hardik Pandya Marriage Rumours: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी निजी जिंदगी के कारण सुर्खियों में रहते हैं. आईपीएल 2026 में बतौर कप्तान और खिलाड़ी हार्दिक का सफर यादगार नहीं रहा है. 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस एक बार फिर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. हार्दिक पांड्या भी पीठ में तकलीफ की वजह से पिछले कुछ मैचों से नहीं खेल रहे हैं. इस बीच स्टार ऑलराउंडर की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. वायरल पोस्ट में ऐसा दावा किया जा रहा कि हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ 22 मई को सात फेरे लेने वाले हैं.

22 मई को हार्दिक-माहिका की शादी?

आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या चोटिल होने की वजह से बाहर हैं और ऐसे में उनकी शादी की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है, उसमें 22 तारीख की तारीख तय की गई है, जब हार्दिक दूल्हा बनेंगे और माहिका शर्मा उनकी दुल्हनिया. इस दावे में कितनी सच्चाई है? आइए इसके बारे में जानते हैं.

शुक्रवार (15 मई) को हार्दिक पांड्या की शादी की अफवाह उड़ी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने जानकारी देते हुए लिखा, ''हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा 22 मई को उदयपुर में एक निजी समारोह में शादी करने जा रहे हैं.''

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बता दें कि पोस्ट करने वाले अकाउंट की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि यह एक पैरोडी प्रोफाइल है. यह अकाउंट अक्सर आधिकारिक खबरों की नकल करते हुए ऐसी सामग्री प्रकाशित करता है जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके. इस प्रोफाइल का भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने का पुराना इतिहास है, जिसका उद्देश्य दर्शकों का ध्यान खींचना है. इसने पहले तिलक वर्मा के बारे में भ्रामक पोस्ट साझा किए हैं और जसप्रीत बुमराह को भी ट्रोल करने की कोशिश की.

ऐसे अफवाह के झांसे में ना फंसे

क्रिकेटरों की सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए, हमें इन फर्जी पोस्टों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं. ये अकाउंट अक्सर सनसनीखेज दावों का इस्तेमाल करके ट्रैफिक बढ़ाते हैं. हाल ही में, इसी तरह के एक फर्जी अकाउंट ने तिलक वर्मा के बारे में झूठी खबरें फैलाईं कि उन्होंने डगआउट में आपत्तिजनक इशारे किए थे. इस तरह की पोस्टों का मकसद तथ्यात्मक जानकारी देने के बजाय विवाद खड़ा करना होता है.

बताना चाहेंगे कि ये सच है कि लोकप्रिय मॉडल माहिका शर्मा के साथ हार्दिक पांड्या का गहरा रिश्ता है. दोनों खुलकर एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार भी करते हैं. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक ने माहिका की जमकर तारीफ की थी और दोनों ने ट्रॉफी के साथ मैदान पर जश्न भी मनाया था. हालांकि, शादी के बारे में दोनों में से किसी ने कुछ बात नहीं की है.

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