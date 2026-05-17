हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस का 'तलाक' तय? अब इन 4 बड़ी टीमों में छिड़ेगी 'जंग', 3 तो तुरंत बना देगी कप्तान

Will Hardik Pandya Part Ways with Mumbai Indians: आईपीएल 2026 का सीजन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए अजीबोगरीब रहा है. टीम का प्रदर्शन खराब रहा और बाहरी विवाद ने प्रशंसकों का दिल तोड़ है. इस विवाद के केंद्र में उनके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं. गुजरात टाइटंस से एक हाई-प्रोफाइल ट्रेड के जरिए वापस लाए जाने के बावजूद मैदान पर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं. मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और पंजाब किंग्स के खिलाफ हालिया मुकाबले में जसप्रीत बुमराह द्वारा कप्तानी संभालने के बाद अफवाहें तेज हैं कि 2027 सीजन से पहले हार्दिक और फ्रेंचाइजी के बीच एक बड़ा 'तलाक' हो सकता है.

हार्दिक मुंबई के स्टार खिलाड़ियों से भरी टीम को अच्छे से नहीं संभाल पा रहे. उन्होंने गुजरात में बेहतरीन काम किया था, क्योंकि उसमें ज्यादा बड़े खिलाड़ी नहीं थे और वह आजादी से फैसले लेते थे. अगर हार्दिक ट्रेड या ऑक्शन पूल के जरिए उपलब्ध होते हैं, तो वे टी20 क्रिकेट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों में से एक बने रहेंगे. उनकी नेतृत्व क्षमता और ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए चार प्रमुख फ्रेंचाइजी उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की दौड़ में सबसे आगे हो सकती हैं. अब हम ऐसी 4 टीमों के बारे में आपको बता रहे हैं जो हार्दिक के लिए खजाना खोल सकती है...

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दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स (DC) को अक्सर एक निरंतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी खली है जो मैच को फिनिश कर सके. हार्दिक का जुड़ाव टीम को वह रणनीतिक संतुलन दे सकता है जिसकी उन्हें तलाश है. अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या मिलकर एक धमाकेदार जोड़ी बना सकते हैं. दिल्ली कैपिटल्स प्रबंधन ने अपना पहला खिताब जीतने के लिए हमेशा बड़े भारतीय खिलाड़ियों पर दांव लगाने की इच्छा दिखाई है. अक्षर एक शानदार ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनकी कप्तानी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही है. उनकी जगह हार्दिक पांड्या इस भूमिका को अच्छे से निभा सकते हैं.

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चेन्नई सुपरकिंग्स

हार्दिक के चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) में जाने की अटकलें तब और तेज हो गईं जब उन्हें सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन के साथ लंबी बातचीत करते देखा गया. महेंद्र सिंह धोनी अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर है और वह शायद ही अगले सीजन में खेलें. उनकी जगह हार्दिक 'सीएसके टेम्पलेट' में पूरी तरह फिट बैठते हैं. वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जो दबाव में निखरते हैं. चेपॉक की धीमी पिचों पर हार्दिक की गेंदबाजी को नया जीवन मिल सकता है, जो इस सीजन में थोड़ी महंगी साबित हुई है.

कोलकाता नाइटराइडर्स

कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) ने हमेशा "एक्स-फैक्टर" वाले खिलाड़ियों को अहमियत दी है. आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज के संन्यास लेने के बाद टीम को एक नए ऑलराउंडर की तलाश है. फ्रेंचाइजी ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत में लाने के बावजूद टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. ऐसे में टीम को हार्दिक जैसे खिलाड़ी की तलाश है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर भी सवाल उठे हैं और वह भी धीरे-धीरे संन्यास के करीब जा रहे हैं. ऐसे में हार्दिक इस टीम को नए सिरे से बेहतर बना सकते हैं. उनकी आक्रामक कप्तानी शैली ईडन गार्डन्स के अनुकूल है.

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राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स (RR) के पास लीग की सबसे संतुलित टीमों में से एक है, लेकिन उन्हें अक्सर एक भारतीय फिनिशिंग ऑलराउंडर की जरूरत रही है. संजू सैमसन के जाने के बाद टीम को एक स्टार खिलाड़ी की भी आवश्यकता है. रियान पराग कप्तान बने, लेकिन वह दबाव में टीम को नहीं संभाल पा रहे हैं. ऐसे में राजस्थान एक हाई-प्रोफाइल लीडर की तलाश कर सकता है. गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी में खिताब दिलाने का हार्दिक का अनुभव उन्हें एक विकल्प बनाता है.