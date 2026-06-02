हार्दिक पांड्या कब होंगे फिट... रोहित शर्मा को भी को भी CoE से आया था बुलावा, आया ताजा अपडेट

IND vs AFG: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईपीएल में चोट से जूझते नजर आए हैं. रोहित शर्मा भी आईपीएल के दौरान कई दिनों तक इंजर्ड रहे. अब दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलना है. इससे पहले उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंट (CoE) का बुलावा आया था, जहां मैदान में उतरने से पहले उन्हें अपनी फिटनेस साबित करनी थी. अब हार्दिक पांड्या पर ताजा अपडेट आया है. 13 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आगाज होगा.

2 जून से होना था शामिल

भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 2 जून को बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पांड्या के 11 जून को अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारत की ODI टीम में शामिल होने से पहले सेंटर में एक हफ्ते से ज्यादा समय बिताने की उम्मीद है. पांड्या ने पिछली बार इस फॉर्मेट में आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था.

फिटनेस ड्रिल से गुजरेंगे हार्दिक

दिग्गज रोहित शर्मा के बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है. लेकिन हार्दिक को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरने की उम्मीद है. इस टेस्ट के बाद ही वनडे सीरीज के लिए फिटनेस क्लीयरेंस मिलेगा. हार्दिक का वनडे टीम में सेलेक्शन हुआ था, लेकिन बीसीसीआई ने नोट में उनकी फिटनेस पर संशय जताया था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI की मेडिकल टीम ने रोहित शर्मा और पांड्या, दोनों को CoE में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस समय रोहित शर्मा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. पांड्या के अगले एक हफ़्ते में फिटनेस ड्रिल और मैच सिमुलेशन से गुजरने की उम्मीद है.

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पहले होगा एकमात्र टेस्ट

वनडे सीरीज से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट की सीरीज होगी. मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले अपना पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी. टीम दोपहर में 1:30 PM से 4:30 PM तक ट्रेनिंग करेगी और उनकी विरोधी टीम अफगानिस्तान का सेशन सुबह 9:30 AM से 12:30 PM तक होगा. गुरजपनीत सिंह, आकिब नबी, प्रिंस यादव, सरंश जैन, ज़ीशान अंसारी और शिवांग कुमार जैसे नए नाम टेस्ट मैच की तैयारी में टीम की मदद करने के लिए नेट बॉलर के तौर पर भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं.

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दोनों फॉर्मेट के लिए भारत का स्क्वॉड

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, KL राहुल (उप-कप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

भारत की ODI टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा*, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), KL राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या*, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.