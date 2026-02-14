Advertisement
IND vs PAK Handshake Controversy: क्या सलमान अली आगा से हाथ मिलाएंगे सूर्यकुमार? भारतीय कप्तान का जवाब- अच्छे से खाइए और सोइए

Ind vs Pak: भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले दोनों देशों के कप्तानों की जुबानी क्लैश चालू हो चुका है. यह मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाना है. हाईवोल्टेज मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सलमान अली आगा की बातों का मुंहतोड़ जवाब दिया है. सूर्या ने कहा...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:20 PM IST
Ind vs Pak
Ind vs Pak

Ind vs Pak: भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले दोनों देशों के कप्तानों की जुबानी क्लैश चालू हो चुका है. यह मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाना है. सबसे पहले पाक टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच को लेकर अभिषेक शर्मा और हैंडशेक विवाद पर काफी कुछ कहा, जिसके जवाब में भारत के कप्तान का भी रिप्लाई आ गया है. कप्तान सूर्या ने इस मामले में पाक को मुंहतोड़ जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैंस को अश्वासन देते हुए कहा आप लोग आराम से खाओ और सोओ हम कल देखेंगे. उनसे इस बारे में आगे पूछे जाने पर ये भी कहा ये खेल ज्यादा जरूरी है या फिर हाथ मिलाना? साथ ही अभिषेक शर्मा की बात पर उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान को व्यंग कसते हुए फैंस कि ख्वाहिश पूरी करने की बात कही.

हैंडशेक मामले पर सूर्या

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हैंडशेक विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,' 24 घंटे रुको, अच्छे से खाओ, अच्छे से शोओ,  बाकी का हम कल देखेंगे. जब आप नया गेम खेलते हैं तो सबकुछ फ्रेश होता है, तो एक नई शुरुआत करना जरूरी है, तो बेहतर है की प्रेजेंट में जिया जाए. ' सूर्या वहीं, नहीं  रूके उनसे आगे हैंडशेक मामले में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम कल सब कुछ साफ कर देंगे और ये खेल ज्यादा जरूरी है या फिर हाथ मिलाना? 24 घंटे रुक जाओ.

अभिषेक बरपाएंगे कहर

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान के अभिषेक पर आए बयान का जोरदार जवाब दिया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी तय कर दिया कि अभिषेक शर्मा पाक के खिलाफ मैदान पर उरेंगे और अपने बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आएंंगे. ऐसे में एक चीज और साफ हो गई कि अभिषेक कल पाक गेंदबाजों के खिलाफ कहर बन कर टूटने के लिए बेताब होंगे और पाक खिलाड़ियों पर करारा प्रहार भी करना चाहेंगे.

टीम इंडिया का डॉमिनेंश

टी20 वर्ल्ड कप में हमेशा ही टीम इंडिया का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है. महज 1 बार साल 2022 के दौरान बाबर एंड कंपनी ने टीम इंडिया को हराया था. बाकि बीते 19 सालों के टी20 विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने रही हैं और भारतीय टीम ने 7 बार पाकिस्तान को रौंदा है. वहीं, पाक महज 1 बार जीतने में कामयाब रही है. ऐसे में टीम इंडिया के पास अपना जलवा कायम करने का सुनहरा मौका होगा.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

Handshake ControversyIND vs Pak

