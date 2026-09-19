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एशियन गेम्स 2026 में भी नकवी करेंगे नौटंकी! गोल्ड मेडल देने आएंगे तो क्या करेगी टीम इंडिया? BCCI ने बताया प्लान

Asian Games 2026 Cricket: हाल ही में हुए महिला एशिया कप 2026 में ट्रॉफी को लेकर ड्रामा हुआ था. श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. एशियन गेम्स 2026 में भी भारतीय क्रिकेट टीम और मोहसिन नकवी का आमना-सामना हो सकता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 19, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:53 PM IST
एशियन गेम्स 2026 में भी नकवी करेंगे नौटंकी! गोल्ड मेडल देने आएंगे तो क्या करेगी टीम इंडिया? BCCI ने बताया प्लान
Image Credit: एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल देने आएंगे नकवी तो क्या करेगी टीम इंडिया? (X image)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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