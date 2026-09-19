एशियन गेम्स 2026 में भी नकवी करेंगे नौटंकी! गोल्ड मेडल देने आएंगे तो क्या करेगी टीम इंडिया? BCCI ने बताया प्लान

Asian Games 2026 Cricket: जापान के नागोया में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन हो रहा है. शनिवार (19 सितंबर) को भव्य ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें भारत की तरफ से मनु भाकर और पवन सहरावत ध्वजवाहक बने. मेगा इवेंट में भारतीय क्रिकेट टीम भी हिस्सा ले रही है. हाल ही में हुए महिला एशिया कप 2026 में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, लेकिन मोहसिन नकवी की नौटंकी के कारण हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ट्रॉफी नहीं उठा सकी. भारतीय टीम ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने भी ऐसा ही किया था. फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया विजेता बनी थी, लेकिन सूर्या एंड कंपनी ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लिया था.