एशियन गेम्स 2026 में भी नकवी करेंगे नौटंकी! गोल्ड मेडल देने आएंगे तो क्या करेगी टीम इंडिया? BCCI ने बताया प्लान

Asian Games 2026 Cricket: जापान के नागोया में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन हो रहा है. शनिवार (19 सितंबर) को भव्य ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें भारत की तरफ से मनु भाकर और पवन सहरावत ध्वजवाहक बने. मेगा इवेंट में भारतीय क्रिकेट टीम भी हिस्सा ले रही है. हाल ही में हुए महिला एशिया कप 2026 में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, लेकिन मोहसिन नकवी की नौटंकी के कारण हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ट्रॉफी नहीं उठा सकी. भारतीय टीम ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने भी ऐसा ही किया था. फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया विजेता बनी थी, लेकिन सूर्या एंड कंपनी ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लिया था.
एशिया कप में हुए ड्रामे के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियन गेम्स 2026 में भी नौटंकी कर सकते हैं. जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम की फॉर्म और ताकत को देखते हुए लगता है कि वे एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक बार फिर नकवी को मेडल सेरेमनी में बुलाया जा सकता है.
OCA के नियमों और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, अगर OCA के अध्यक्ष कतर के शेख जोआन बिन हमद अल थानी, नकवी को आधिकारिक तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो भारतीय खिलाड़ियों से अपने मेडल स्वीकार करने की उम्मीद की जाएगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा न करने पर इसे खेलों, OCA और उनके अधिकृत प्रतिनिधि का अपमान माना जाएगा, जिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.
BCCI के रुख के बारे में पूछे जाने पर बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, "हमारा पूरा ध्यान सिर्फ मैचों पर है. टीमों को पहले पोडियम तक पहुंचना होगा. तब हम उस समय की सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेंगे. जब वह समय आएगा, तब हम उस पर बात करेंगे. बोर्ड और खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ मैच जीतने पर है. हम ऐसी किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते जो अभी तक हुई ही नहीं है.''
OCA संविधान और नियमों के आर्टिकल 66 के तहत, 'जीत और मेडल समारोह' वाले सेक्शन में यह बताया गया है कि विजेताओं को OCA प्रेसिडेंट मेडल देते हैं. प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार भी है कि वे यह जिम्मेदारी OCA के दूसरे सदस्यों को सौंप सकें. नियम में आगे कहा गया है कि गेम्स के जीत समारोह के दौरान किसी भी तरह का प्रदर्शन या कमर्शियल, पॉलिटिकल, धार्मिक या नस्लीय प्रचार करने की इजाजत नहीं है.