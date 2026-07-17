'कोई प्रेशर नहीं..' रोहित के संन्यास की अफवाह के बीच कोच ने तोड़ी चुप्पी, दबाव पर कह दी बड़ी बात

IND vs ENG: भारत को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 4 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन रोहित शर्मा के संन्यास के चर्चों के बीच इस हार का मुद्दा फीका नजर आया. खबर आई कि रोहित से सेलेक्टर्स ने पल्ला झाड़ लिया है और फ्यूचर प्लान बता दिया है. इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्ड्स वनडे रोहित के करियर का आखिरी वनडे होगा. इस बीच टीम इंडिया से क्या रिएक्शन आया, हम आपको बताते हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबलों में रोहित का बल्ला नहीं चला. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते रोहित शर्मा के साथ बीसीसीआई के अधिकारियों ने मीटिंग की थी और साफ कह दिया कि वह उनके फ्यूचर प्लान में नहीं हैं. इस खबर के आते ही रोहित शर्मा के संन्यास का मुद्दा तूल पकड़ गया. सेलेक्टर्स ने रोहित से कहा कि वह यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को मौका देना चाहते हैं. सोशल मीडिया पर चर्चे हैं कि संन्यास को लेकर रोहित पर भी दबाव बनाया जा रहा है. इस मुद्दे पर बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने रिएक्शन दिया.
कोटक ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा, "देखिए, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर किसी तरह का दबाव हो सकता है. वह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा. हां, शुरुआती दो मैचों में उन्हें रन नहीं मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है. लेकिन आज ऐसा भी लगा कि शायद वह एक अच्छी पारी खेलेंगे. पर कोई बात नहीं."
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कोटक ने वनडे क्रिकेट में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रोहित पर दबाव होने की चर्चा को भी कम करके आंका. कोटक ने कहा, "सच कहूं तो, मैंने बहुत क्रिकेट खेला है और बहुत क्रिकेट देखा भी है. मैंने कई ऐसे बल्लेबाज देखे हैं जिन्हें किसी दिन वह मोमेंटम नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें तलाश होती है और ऐसा हो सकता है. हो सकता है कि लॉर्ड्स में आपको रोहित शर्मा की बिल्कुल अलग पारी देखने को मिले. इसलिए, मैं 'स्ट्रगल' नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है कि डबल बाउंस की वजह से उन्हें उन शॉट्स को खेलने में सहजता महसूस न हुई हो जो वे आम तौर पर 'ऑन द अप' (गेंद के उछाल पर) खेलते हैं.'