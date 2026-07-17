'कोई प्रेशर नहीं..' रोहित के संन्यास की अफवाह के बीच कोच ने तोड़ी चुप्पी, दबाव पर कह दी बड़ी बात

कोटक ने वनडे क्रिकेट में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रोहित पर दबाव होने की चर्चा को भी कम करके आंका. कोटक ने कहा, "सच कहूं तो, मैंने बहुत क्रिकेट खेला है और बहुत क्रिकेट देखा भी है. मैंने कई ऐसे बल्लेबाज देखे हैं जिन्हें किसी दिन वह मोमेंटम नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें तलाश होती है और ऐसा हो सकता है. हो सकता है कि लॉर्ड्स में आपको रोहित शर्मा की बिल्कुल अलग पारी देखने को मिले. इसलिए, मैं 'स्ट्रगल' नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है कि डबल बाउंस की वजह से उन्हें उन शॉट्स को खेलने में सहजता महसूस न हुई हो जो वे आम तौर पर 'ऑन द अप' (गेंद के उछाल पर) खेलते हैं.'