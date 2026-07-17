Add Zee Business As A Preferred Source
App

'कोई प्रेशर नहीं..' रोहित के संन्यास की अफवाह के बीच कोच ने तोड़ी चुप्पी, दबाव पर कह दी बड़ी बात

IND vs ENG: भारत को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 4 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन रोहित शर्मा के संन्यास के चर्चों के बीच इस हार का मुद्दा फीका नजर आया. खबर आई कि रोहित से सेलेक्टर्स ने पल्ला झाड़ लिया है और फ्यूचर प्लान बता दिया है. इस बीच टीम इंडिया से क्या रिएक्शन आया, हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:47 AM IST
'कोई प्रेशर नहीं..' रोहित के संन्यास की अफवाह के बीच कोच ने तोड़ी चुप्पी, दबाव पर कह दी बड़ी बात
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मैटरनिटी लीव के बाद गई नौकरी, भारतीय महिला ने नहीं मानी हार; अब बना रही खुद की पहचान
maternity leave49 min ago
2
The Odyssey1 hr ago
3
lifestyle1 hr ago
4
Surya Guru Yuti1 hr ago
5
Hydrogen Train1 hr ago