IND vs PAK मैच आज... क्या हरभजन-धवन-रैना पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलाएंगे हाथ, कब और कहां देखें ये मैच?

भारतीय समयानुसार मैच मुकाबला शाम 4 बजे जॉम्बिया में शुरू होगा. भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन हैं, लेकिन पिछले मैच में धवन नहीं उतरे थे. बांग्लादेश टाइगर्स के खिलाफ नमन ओझा ने टीम की कप्तानी की थी. टीम में हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युसूफ पठान, दिनेश कार्तिक, अंबाती रायडू और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे दिग्गज इस लीग में इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा हैं. इनमें से कोई भी प्लेयर बांग्लादेश टाइगर्स के खिलाफ नहीं उतरा. लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान पैंथर्स के खिलाफ ये प्लेयर्स उतरते हैं या नहीं. वहीं, हैंडशेक की संभावना भी कम नजर आ रही है, क्योंकि महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक हैंडशेक नहीं हुआ है.