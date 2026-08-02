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IND vs PAK मैच आज... क्या हरभजन-धवन-रैना पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलाएंगे हाथ, कब और कहां देखें ये मैच?

Asian Legends League: दुनिया के किसी भी कोने में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शेड्यूल होता है तो उसकी गूंज हर कोने में होती है. इन दिनों टीम इंडिया ब्रेक पर है, लेकिन फैंस का ध्यान एशियन लीजेंड्स लीग पर है, जहां इंडिया रॉयल्स और पाकिस्तान पैंथर्स के बीच मैच कुछ ही घंटों में शुरू होगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 02, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:50 AM IST
IND vs PAK मैच आज... क्या हरभजन-धवन-रैना पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलाएंगे हाथ, कब और कहां देखें ये मैच?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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