खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे IPL 2026 के बाकी मुकाबले? पेट्रोल-डीजल से महंगाई की मार के बीच बड़ी मांग

IPL 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आईपीएल पर भी पड़ सकता है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने औपचारिक रूप से केंद्रीय खेल मंत्रालय से IPL 2026 के शेड्यूल में बदलाव करने की अपील की है. सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर देश भर में ईंधन की बर्बादी को रोकने के लिए शेष मैचों को स्टेडियम में दर्शकों के बिना सीमित स्थानों पर खेलने की वकालत की है.
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IPL 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आईपीएल पर भी पड़ सकता है. कुछ दिनों बाद इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के प्लेऑफ मुकाबले शुरू होने वाले हैं. हालांकि, उससे पहले नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल प्रस्ताव में, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने औपचारिक रूप से केंद्रीय खेल मंत्रालय से IPL 2026 के शेड्यूल में बदलाव करने की अपील की है. सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर देश भर में ईंधन की बर्बादी को रोकने के लिए शेष मैचों को स्टेडियम में दर्शकों के बिना सीमित स्थानों पर खेलने की वकालत की है.
व्यापारिक संगठन ने हाल ही में घरेलू ईंधन की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आईपीएल 2026 के भारी कार्बन और ऊर्जा उत्सर्जन पर चिंता जताई है. सीटीआई ने ऊर्जा भंडार पर लगातार टीम परिवहन के भारी प्रभाव को उजागर किया. उनके आंकड़ों के अनुसार, फ्रेंचाइजी द्वारा उपयोग किए जाने वाले चार्टर्ड बोइंग 737 और एयरबस ए320 विमान प्रति घंटे 2,400 से 3,000 लीटर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की खपत करते हैं. प्रत्येक टीम सीजन के दौरान लगभग दस उड़ानें भरती है, जिससे एक फ्रेंचाइजी 50,000 से 70,000 लीटर ईंधन खर्च करती है.
इसके अलावा, गोयल ने बताया कि सामान्य मैचों में 50,000 तक की भीड़ जुटती है. इन प्रशंसकों के स्टेडियम तक आने-जाने में वाहनों के इस्तेमाल से हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल की सामूहिक बर्बादी होती है. इस अनुरोध की व्यावहारिकता का समर्थन करने के लिए, सीटीआई ने आईपीएल के पिछले महामारी-काल के संस्करणों का हवाला दिया। व्यापार निकाय ने तर्क दिया कि चूंकि टूर्नामेंट पहले बायो-बबल और सीमित स्थानों में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है, इसलिए राष्ट्रीय हित की पूर्ति और संसाधनों के संरक्षण के लिए अब भी इसी तरह का एकीकृत मॉडल आसानी से लागू किया जा सकता है.
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