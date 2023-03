IND vs AUS: मैदान पर उतरने को बेताब ये खिलाड़ी, कप्तान-कोच का मुंह देखते निकल जाएगी सीरीज!

Will Ishan Kishan gets Chance in 4rth Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे बड़ी टेस्ट राइवलरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से खेली जाती है. इस सीरीज में खेलना भारत के हर क्रिकेटर का सपना होता है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में कई भारतीय खिलाड़ियों को मौके दिए गए हैं. ऋषभ पंत की जगह श्रीकर भरत टेस्ट डेब्यू किया जबकि सूर्यकुमार का भी पहले टेस्ट में डेब्यू कराया गया. अभी भी एक खिलाड़ी है, जो टेस्ट में डेब्यू करने के इंतजार में है लेकिन तीसरे टेस्ट में भी इस खिलाड़ी टीम में जगह नहीं मिली है.

नहीं मिली तीसरे टेस्ट में जगह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका नहीं मिला है. पहले और दूसरे टेस्ट के बाद तीसरे टेस्ट में ये कयास लगाए जा रहे थे कि किशन को तीसरे टेस्ट में डेब्यू का मौका मिल सकता है लेकिन टीम मैनेजमेंट ने श्रीकर भरत पर भरोसा जताया है. ईशान किशन ने भारत के लिए वनडे और टी20 में पर्दार्पण कर लिया है लेकिन टेस्ट में उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है. कुछ खास नहीं रहा श्रीकर का प्रदर्शन श्रीकर भरत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे. हालांकि, उन्होंने विकेट के पीछे कुछ अच्छे कैच जरूर लपके लेकिन बल्लेबाजी में उनसे जिस प्रदर्शन की उम्मीद टीम कर रही थी वह उसपर खरे नहीं उतर सके. श्रीकर ने खेले गए दो मुकाबलों में मात्र 37 रन ही बनाए जबकि तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भरत 17 रन बनाकर आउट हो गए. चौथे टेस्ट किशन को मिलेगी जगह? श्रीकर भरत के बल्ले से रन नहीं निकल रहे. ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में ईशान किशन को टीम में जगह मिलती है या नहीं. ईशान किशन ने वनडे में 13 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 507 रन बनाए हैं. उनके नाम एक दोहरा शतक भी है. टी20 फॉर्मेट की बात करें तो किशन 27 मैच खेले हैं जिसमें 653 रन बनाने में कामयाब रहे हैं.