गुजरात को रौंदने के बाद अब चेन्नई की बारी? मुंबई इंडियंस के खेमे में पहुंचा खूंखार ऑलराउंडर

IPL 2026 Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस को गुरुवार (23 अप्रैल) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले आईपीएल 2026 के महामुकाबले से ठीक पहले एक बड़ी मजबूती मिली है. स्टार ऑलराउंडर विल जैक्स अब टीम के साथ जुड़ गए हैं और उन्हें अपने साथियों के साथ अभ्यास करते हुए देखा गया है. 27 वर्षीय खिलाड़ी ने एक बेहद व्यस्त अंतरराष्ट्रीय सत्र के बाद छोटा ब्रेक लेने का फैसला किया था.

विल जैक्स ने एशेज के दौरान इंग्लैंड के पांच में से चार टेस्ट मैच खेले थे. इसके बाद वह श्रीलंका दौरे और फिर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में व्यस्त रहे. जैक्स ने टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक थे. उन्होंने चार 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीते थे. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने अपनी ऑलराउंड क्षमता का लोहा मनवाते हुए 226 रन बनाए और नौ विकेट चटकाए.

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मुंबई को था जैक्स का इंतजार

मुंबई में उनके आगमन का फैंस और फ्रेंचाइजी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जैक्स ने अपने पैक शेड्यूल के कारण टीम से जुड़ने से पहले कुछ समय के आराम की मांग की थी. मुंबई ने सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 99 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपने लगातार चार हार के सिलसिले को खत्म किया. इस शानदार वापसी की नींव तिलक वर्मा ने रखी. उन्होंने मात्र 45 गेंदों में नाबाद 101 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसकी मदद से मुंबई ने 199/5 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. जवाब में गुजरात की टीम 100 रनों पर ढेर हो गई.

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पॉइंट्स टेबल में कहां है मुंबई

इस धमाकेदार जीत के साथ मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 10वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर सातवें स्थान पर पहुंच गई है. इसके साथ ही टीम ने अपने नेट रन रेट में भी सुधार किया है, जो अब +0.067 हो गया है. अब सभी की नजरें CSK के खिलाफ होने वाले मैच पर हैं. विल जैक्स की संभावित एंट्री मुंबई की ताकत को दोगुना कर सकती है.