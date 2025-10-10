Advertisement
दिल्ली टेस्ट में नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? गौतम गंभीर को मिला स्पेशल मैसेज, रोहित शर्मा के जिगरी का बवाली बयान

India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार (10 अक्टूबर) से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. पहला टेस्ट एक पारी और 140 रनों से जीतकर भारत ने सीरीज में 1−0 की बढ़त बना ली है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:16 AM IST
India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार (10 अक्टूबर) से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. पहला टेस्ट एक पारी और 140 रनों से जीतकर भारत ने सीरीज में 1−0 की बढ़त बना ली है. अब दूसरे मुकाबले को अपने नाम कर वह सीरीज में मेहमानों का 2-0 से सफाया करने उतरेगी. दूसरे टेस्ट में अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम देने की चर्चा चल रही है. इससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले तरोताजा होने का मौका मिलेगा.

रोहित के दोस्त ने गंभीर को दी सलाह 

पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर ने इस टेस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के जिगरी दोस्त और कोलकाता नाइटराइडर्स से लेकर टीम इंडिया तक में हेड कोच गौतम गंभीर के साथ काम कर चुके नायर का मानना है कि बुमराह को आराम देना चाहिए. नायर ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिए जीत का बड़ा अंतर महत्वपूर्ण होने के कारण ऐसा लगता है कि बुमराह यह मैच खेलेंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय अलग है. वह चाहते हैं कोच गंभीर इस मैच में बुमराह को आराम दें.

नायर का बड़ा बयान

अभिषेक नायर ने जियोस्टार से कहा, ''मुझे लगता है कि बुमराह यह टेस्ट खेलने जा रहे हैं. ऐसा लगता है कि भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ यह टेस्ट अच्छे अंतर से जीतना चाहता है, जो WTC के लिए महत्वपूर्ण है.  व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि बुमराह को आराम देना चाहिए क्योंकि वह बहुत मूल्यवान हैं. इस सीरीज के बाद हमारे पास एक और टेस्ट सीरीज है और फिर टी20 विश्व कप है. मैं उन्हें कुछ आराम करते हुए देखना चाहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह नहीं करेंगे और यह मैच खेलेंगे.''

ये भी पढ़ें: ​अटूट रिकॉर्ड: टेस्ट में लगातार 16 घंटे तक बैटिंग करने वाला सूरमा, अंगद की तरह क्रीज पर जमा दिए थे पैर

केएल राहुल से बड़ी उम्मीद

अहमदाबाद में पहले टेस्ट में शतक जड़ने वाले केएल राहुल के अप्रोच पर नायर ने कहा, ''केएल राहुल दिल्ली की पिच को अच्छी तरह से जानते हैं और आईपीएल में 500 से अधिक रन बना चुके हैं. उनमें सबसे बड़ा बदलाव तकनीकी नहीं, बल्कि उनकी अप्रोच है. वह अब अधिक इरादे से खेल रहे हैं. पिछले मैच में नौ साल बाद शतक बनाने के बावजूद भी वह निराश दिखे, क्योंकि वह जानते थे कि वह 150−200 रन बना सकते थे. वह भूख नहीं रुकेगी. एक बार केएल चलते हैं, तो वह रुकते नहीं हैं.''

टेस्ट क्रिकेट के लिए बना ये खिलाड़ी

राहुल के साथ पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की तारीफ करते हुए नायर ने कहा कि वह टेस्ट स्तर के क्रिकेट के लिए ही बने हैं. उन्होंने कहा, ''भारत में कई खिलाड़ी रन बनाते हैं, लेकिन आप वो रन कैसे बनाते हैं, यह मायने रखता है. पहले मैच में ध्रुव जुरेल ने अपने नियंत्रण और तकनीक से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि वह टेस्ट स्तर के क्रिकेट के लिए ही बने हैं. जब आप इस तरह रन बनाते हैं, तो यह आंखों को भाता है. एक 60, 70, या 80 रन आपको और आपके आस-पास के सभी लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि आप इस स्तर पर खेलने के लायक हैं.''

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा पर BCCI ने कर दी बड़ी गलती? सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

सुदर्शन के लिए करो या मरो

चयनकर्ताओं के समर्थन के बावजूद साई सुदर्शन पहले टेस्ट में सिर्फ 7 रन ही बना सके. नायर ने उनके मौके को सबसे महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा, ''साई सुदर्शन को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा. यह एक अच्छी बल्लेबाजी पिच होगी जिसमें ज्यादा उछाल नहीं होगा. यह एक तेज आउटफील्ड और छोटा मैदान है, इसलिए अगर वह अब रन नहीं बनाते हैं, तो सवाल निश्चित रूप से उठेंगे. खासकर जब ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में अच्छा खेला है. जब ऋषभ पंत लौटेंगे तो इस टीम में जिस एक पोजीशन पर सवाल उठ सकते हैं, वह साई सुदर्शन की है. उन्हें पता होगा कि यह पारी उनके लिए महत्वपूर्ण है और वह इसे भुनाना चाहेंगे.''

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

