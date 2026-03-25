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Hindi Newsक्रिकेटजसप्रीत बुमराह को लेकर आई बड़ी खबर, IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं? ये रहा फिटनेस अपडेट

जसप्रीत बुमराह को लेकर आई बड़ी खबर, IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं? ये रहा फिटनेस अपडेट

Jasprit Bumrah: आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर बड़ा अपडेट आया है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल हुए थे. इसके बाद फैंस को इस बात की डर सताने लगी कि कहीं बुमराह आईपीएल 2026 से बाहर तो नहीं हो जाएंगे. मुंबई इंडियंस के तमाम फैंस के लिए राहत भरी खबर सामने आई है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:13 PM IST
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Jasprit Bumrah (IPLT20.COM)
Jasprit Bumrah (IPLT20.COM)

Jasprit Bumrah: आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर बड़ा अपडेट आया है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल हुए थे. इसके बाद फैंस को इस बात की डर सताने लगी कि कहीं बुमराह आईपीएल 2026 से बाहर तो नहीं हो जाएंगे. मुंबई इंडियंस के तमाम फैंस के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हैं और 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं.

ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह का प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से शक्ति और फिटनेस पर केंद्रित है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम में जुलाई में होने वाले भारत के इंग्लैंड दौरे को विशेष प्राथमिकता दी गई है. इस दौरे में पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे.

आईपीएल 2026 का पहला मैच खेलेंगे जसप्रीत बुमराह

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ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहने के दौरान गेंदबाजी जारी रखी और जल्द ही वो मुंबई इंडियंस टीम से जुड़ने वाले हैं. इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि वो 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ आईपीएल 2026 के पहले मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.

मुंबई इंडियंस के सबसे अहम हथियार हैं बुमराह

हाल ही में टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाने वाले जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं. 5 बार की चैंपियन टीम आखिरी बार 2020 में खिताब जीतने में कामयाब रही थी. हालांकि, हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. अगर हार्दिक की अगुवाई वाली टीम को छठी बार चैंपियन बनना है तो बुमराह को पूरे टूर्नामेंट में फिट रहना होगा.

ये भी पढ़ें: IPL इतिहास के 2 ऐसे कप्तान, जो बिना टी20 इंटरनेशनल खेले बने चैंपियन, एक के परिवार को मिलेंगे 450 करोड़

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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