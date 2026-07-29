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England New Coach: क्या जस्टिन लैंगर बनेंगे इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने किया बड़ा खुलासा

England Test Head Coach: इंग्लैंड के टेस्ट हेड कोच पद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जस्टिन लैंगर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने ईसीबी द्वारा संपर्क किए जाने की खबरों को 'महज अफवाह' बताया है. जानें इस रेस में और कौन से नाम शामिल हैं?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 29, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:50 PM IST
England New Coach: क्या जस्टिन लैंगर बनेंगे इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने किया बड़ा खुलासा
Image Credit: जस्टिन लैंगर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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