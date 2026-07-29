England New Coach: क्या जस्टिन लैंगर बनेंगे इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने किया बड़ा खुलासा

England Test Head Coach: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जस्टिन लैंगर ने संकेत दिया है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने खाली पड़े इंग्लैंड टेस्ट हेड कोच पद के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं किया है. ब्रेंडन मैकुलम के इस पद से हटने के बाद लैंगर और एंडी फ्लावर का नाम इस भूमिका के लिए मजबूती से जोड़ा जा रहा था. इस बीच फ्लावर ने पहले ही खुद को इस रेस से बाहर कर लिया है, जबकि लैंगर ने अब वर्तमान स्थिति स्पष्ट की है.
ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें ईसीबी से कोई संदेश नहीं मिला है, जिससे पता चलता है कि वह फिलहाल प्रबंध निदेशक रॉब की के नेतृत्व में चल रही भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं. लैंगर ने 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट के एक एपिसोड में कहा, "नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं सुना है. आप यह सब अटकलें पढ़ते हैं... यह सब सिर्फ कागजी बातें और अफवाहें हैं.''
गौरतलब है कि लैंगर का नाम अक्सर संभावित उत्तराधिकारी के रूप में लिया जाता रहा है, जिसका एक कारण ईसीबी के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड के साथ उनका पुराना रिश्ता है. ये दोनों समरसेट में क्रमशः कप्तान और मुख्य कार्यकारी के रूप में साथ काम कर चुके हैं. हालांकि, लैंगर की हालिया टिप्पणियां दर्शाती हैं कि अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है.
लैंगर ने पहले इंग्लैंड का नेतृत्व करने की संभावना पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब उनका कहना है कि यदि अवसर मिलता है तो वह इस पर विचार करने के लिए तैयार होंगे. उन्होंने आगे कहा, ''दुनिया में एक कोच के रूप में तीन सबसे बड़ी भूमिकाएं हैं. ऑस्ट्रेलिया का हेड कोच, भारत का हेड कोच और इंग्लैंड का हेड कोच. लेकिन यह सब काल्पनिक है, है ना? जब कोचिंग की बात आती है, तो यह एक करियर है और हर कोई सभी अवसरों पर विचार करता है.''
इस पद के लिए कई अन्य नाम भी दौड़ में बने हुए हैं. स्टीफन फ्लेमिंग, रिचर्ड डॉसन, जोनाथन ट्रॉट और टॉम मूडी को प्रमुख उम्मीदवारों में माना जा रहा है. इसके अलावा मार्कस ट्रेस्कोथिक को 19 अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाले इंग्लैंड के अगले टेस्ट असाइनमेंट के लिए अंतरिम कोच के रूप में भी देखा जा रहा है.
लैंगर ने यह भी स्वीकार किया कि नई कोचिंग संरचना के तहत मैकुलम के साथ काम करते समय नियुक्त होने वाले व्यक्ति को तालमेल बिठाने की अवधि का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, ''मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है. उन्हें मैकुलम के साथ वास्तव में अच्छी तरह से काम करना होगा और अपने दृष्टिकोण को लेकर स्पष्ट रहना होगा."
जस्टिन लैंगर वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में 'द हंड्रेड' लीग में कोचिंग दे रहे हैं. उनका यह अभियान आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के तालिका में सबसे नीचे रहने के बाद शुरू हुआ है, जबकि उनकी मैनचेस्टर स्थित टीम ने द हंड्रेड में अपने पहले तीन मैचों में से दो में जीत दर्ज की है.