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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs GT Qualifier 1: क्या फिर चोक करेंगे किंग कोहली? प्लेऑफ के ये शर्मनाक रिकॉर्ड देखकर उड़ जाएगी RCB की नींद

RCB vs GT Qualifier 1: क्या फिर 'चोक' करेंगे किंग कोहली? प्लेऑफ के ये शर्मनाक रिकॉर्ड देखकर उड़ जाएगी RCB की नींद

Virat Kohli IPL Playoffs Record: आईपीएल 2025 की ऐतिहासिक जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बना ली है. शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन प्लेऑफ में उनका पिछला रिकॉर्ड टीम के लिए चिंता का विषय बन सकता है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 26, 2026, 09:04 AM IST
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विराट कोहली का आईपीएल प्लेऑफ में रिकॉर्ड
विराट कोहली का आईपीएल प्लेऑफ में रिकॉर्ड

Virat Kohli IPL Playoffs Record: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम आज धर्मशाला में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मैच में उतरेगी. उसकी नजर इस मुकाबले को जीतकर लगातार दूसरी बार खिताबी जीत के करीब पहुंचने पर होगी. आरसीबी ने 2025 में पहली बार ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा किया था. पिछले साल खिताब जीतने के बाद विराट कोहली के आंसू आज भी  प्रशंसकों के दिमाग में ताजा हैं. फैंस अपने आइडल को एक बार फिर से ट्रॉफी उठाते देखना चाहते हैं.

पिछले सीजन के शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए आरसीबी ने इस साल भी आसानी से प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर लिया. 14 मैचों में नौ जीत, 18 अंक और +0.78 का प्रभावशाली नेट रन रेट, आरसीबी की मजबूती को बयां कर रहा है. टीम खिताब जीतने से बस चंद कदम दूर है.

ये भी पढ़ें: घायल शेर की तरह लौटा RCB का स्टार! 18 अप्रैल के बाद अब मैदान पर तबाही मचाने को तैयार

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क्या कोहली फिर बनेंगे जीत के हीरो?

इस सीजन में आरसीबी की सफलता के सबसे बड़े शिल्पकारों में से एक उनके करिश्माई खिलाड़ी विराट कोहली रहे हैं. पूर्व भारतीय कप्तान पूरे सीजन में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं और डिफेंडिंग चैंपियन को उम्मीद होगी कि वे प्लेऑफ में भी इसी लय को बरकरार रखेंगे. उन्होंने 14 मैचों में 557 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 50.64 और स्ट्राइक रेट 163.82 का रहा है. विराट ने एक शतक भी लगाया है. उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं.

ये भी पढ़ें: करो या मरो की जंग...RCB-गुजरात में कौन आगे? जानें प्लेइंग 11 और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

क्या है RCB फैंस की असली चिंता?

आईपीएल प्लेऑफ से जुड़ा एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आरसीबी प्रशंसकों को परेशान कर रहा है. आईपीएल इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक होने के बावजूद प्लेऑफ के चरणों में कोहली का रिकॉर्ड बहुत दबदबे वाला नहीं रहा है. अपने शानदार आईपीएल करियर के 281 मैचों में कोहली ने आरसीबी के लिए प्लेऑफ में 16 मैच खेले हैं. इस दौरान 25.50 की औसत और 121.42 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं. उन्होंने प्लेऑफ मैचों में दो अर्धशतक दर्ज किए हैं और उनके नाम एक शून्य (डक) भी है. यह रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और इसी ने फैंस की चिंताएं बढ़ाई हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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