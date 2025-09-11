पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग-11 से बाहर होगा खूंखार बॉलर, 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के बाद भी नहीं मिलेगी जगह?
Kuldeep Yadav Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ जबरदस्त जीत से की है. अब उसे अपने दूसरे मुकाबले में 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करना है. इस मैच में कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:48 PM IST
Kuldeep Yadav Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ जबरदस्त जीत से की है. अब उसे अपने दूसरे मुकाबले में 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करना है. इस मैच में कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत लिया. उन्होंने 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लिए. इस प्रदर्शन के बावजूद भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर का मानना है कि कुलदीप को पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में बाहर किया जा सकता है.

मांजरेकर ने कसा तंज

मांजरेकर ने भारतीय टीम प्रबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कुलदीप के शानदार प्रदर्शन के बाद शायद वह अगला मैच न खेल पाएं.  उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक लिखा, ''कुलदीप ने एक ओवर में 3 विकेट लिए हैं. अब शायद वह अगला मैच न खेलें.'' मांजरेकर का यह एक मजेदार तंज था, क्योंकि कुलदीप को अक्सर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जाता है. कुलदीप का भी यह पिछले साल जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2024 टी20 विश्व कप फाइनल के बाद पहला टी20 इंटरनेशनल मैच था. उनके प्रभावशाली रिकॉर्ड के बावजूद भारतीय प्रबंधन ने हाल ही में इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान उन्हें बेंच पर बैठाए रखा. इसके लिए टीम मैनेजमेंट को आलोचना का सामना करना पड़ा था. 

ये भी पढ़ें: ​Asia Cup Points Table: नहीं देखा होगा ऐसा नेट रनरेट! यूएई पर जीत से भारत नंबर-1, 'ग्रुप ऑफ डेथ' में होगी असली जंग

मांजरेकर ने कुलदीप से पूछा सवाल

जब कुलदीप को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला तो मांजरेकर ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा, ''मैंने पिछले कुछ सालों में एक बात देखी है कि आप भारत के लिए हर मैच नहीं खेलते हैं और आपके खेल में यह अंतराल आते रहते हैं. लेकिन जब आप वापस आते हैं, तो आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं. आप हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर वापस आ जाते हैं. आप ऐसा कैसे करते हैं?'' 

 

 

ये भी पढ़ें: शेन वॉर्न की एक सलाह ने बदल दी कुलदीप यादव की जिंदगी, बना दिया दुनिया का खूंखार स्पिनर

भारतीय स्पिनर का मजेदार जवाब

इस पर कुलदीप ने कहा, ''मेरे लिए यह मुश्किल था.'' इसके बाद अचानक उनका माइक खराब हो गया. इस पर मुस्कुराते हुए मांजरेकर ने उन्हें दूसरा माइक देते हुए कहा, ''हो सकता है कि आपका माइक सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हो जो आप कह रहे हैं. तो चलिए इसका उपयोग करते हैं.''  कुलदीप ने आगे कहा, "इस फॉर्मेट में गेंद की लेंग्थ को समझना और बल्लेबाज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है. साथ ही बल्लेबाज आपके खिलाफ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी है.''

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...

Asia Cup 2025Kuldeep YadavIndia vs Pakistan

;