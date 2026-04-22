क्या वैभव बनेंगे 'क्रिकेट के नए भगवान'... इस पूर्व भारतीय कप्तान ने क्या सोचकर कहा ऐसा? सेलेक्टर्स को दिया हिंट

15 साल के वैभव सूर्यवंशी का खौफ अब हर गेंदबाजमें है. सभी के जहन में सवाल थे कि क्या होगा अगर वैभव सूर्यवंशी सबसे खतरनाक जसप्रीत बुमराह या जोश हेजलवुड का सामना करेंगे, जिसका जवाब इस युवा के छक्कों में था. अब पूर्व कप्तान ने सेलेक्टर्स को वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा हिंट दे दिया है.
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15 साल के वैभव सूर्यवंशी का खौफ अब हर गेंदबाजमें है. सभी के जहन में सवाल थे कि क्या होगा अगर वैभव सूर्यवंशी सबसे खतरनाक जसप्रीत बुमराह या जोश हेजलवुड का सामना करेंगे, जिसका जवाब इस युवा के छक्कों में था. अब पूर्व कप्तान ने सेलेक्टर्स को वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा हिंट दे दिया है. उन्होंने 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर का डेब्यू याद करते हुए वैभव की उनसे तुलना की. उन्होंने खूंखार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर सेलेक्टर्स को हिंट भी दे दिया है.
भारत के पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत ने तो यहां तक कह दिया है कि इस 15 साल के सनसनीखेज खिलाड़ी को सीधे राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए. उन्होंने 'द वीक' से कहा, "ये लड़का, सूर्यवंशी... जरा सोचिए, कोई ऐसे शॉट्स कैसे खेल सकता है. लड़का सचमुच जबरदस्त और शानदार है. अजीत, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें उसे सीधे टीम में शामिल करना होगा. अगली सीरीज में उसे जरूर खेलना चाहिए."
श्रीकांत ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को सीधे टीम में शामिल कर लेना चाहिए. यह सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि 'उसे समय दो, उसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने दो'. इसकी कोई गुंजाइश नहीं है. वह लड़का आपके लिए पलक झपकते ही मैच जिता सकता है. जरा सोचिए, पहली ही गेंद पर वह बुमराह को छक्का जड़ देता है. उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि गेंदबाज कौन है. वह सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है.'
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उन्होंने सचिन से तुलना करते हुए कहा, "जब मैं 1989 में कप्तान बनकर गया था, तब हमारे पास एक विलक्षण प्रतिभा थी, 16 साल के सचिन तेंदुलकर. आज वह 'क्रिकेट के भगवान' कहलाते हैं. ठीक इसी तरह, यह लड़का भी भविष्य में क्रिकेट का अगला 'भगवान' बन सकता है." वैभव सूर्यवंशी की पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी जमकर तारीफ की.