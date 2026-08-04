PSL के बाद अब IPL में एंट्री करेंगे मोहम्मद आमिर? विराट कोहली के 'दुश्मन' ने अटकलों पर तोड़ी चुप्पी

Mohammad Amir in IPL: पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अब आधिकारिक रूप से ब्रिटिश नागरिक हो गए. इसके साथ ही वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने के लिए भी पात्र हो गए. ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आमिर आईपीएल में नजर आ सकते हैं. उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में संभावित रूप से खेलने को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी बात रखी है. आमिर ने कहा है कि वह इसके लिए तकनीकी रूप से पात्र तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे या नहीं.
'द हंड्रेड' (The Hundred) टूर्नामेंट में आमिर ट्रेंट रॉकेट्स (Trent Rockets) के लिए एक घरेलू खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं. उन्होंने पुष्टि की है कि 2027 सीजन से वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में एक विदेशी खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेंगे. हालांकि, आईपीएल के बारे में उन्होंने अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है. आमिर को भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का 'दुश्मन' माना जा रहा है. उन्होंने दो बार अपने करियर में विराट का विकेट लिया है. इसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल भी शामिल है.
आमिर ने अपने बयान में कहा, ''मैं 2027 में PSL में एक विदेशी खिलाड़ी के रूप में खेलूंगा. जहां तक IPL की बात है, मुझे अभी नहीं पता कि मैं इसमें हिस्सा लूंगा या नहीं.'' 34 वर्षीय इस गेंदबाज के लिए ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद उनके फ्रेंचाइजी करियर का एक नया चरण शुरू हुआ है. इससे विभिन्न टी20 प्रतियोगिताओं में उनकी पात्रता की स्थिति बदल गई है.
आमिर हाल ही में नॉटिंघमशायर के नॉट्स आउटलॉज (Notts Outlaws) में टी20 ब्लास्ट के लिए एक स्थानीय खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए थे और बाद में उन्हें ट्रेंट रॉकेट्स ने 'द हंड्रेड' में इसी हैसियत से साइन किया. इसका मतलब यह है कि वह अब इंग्लिश घरेलू क्रिकेट में एक विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट नहीं घेरते हैं.
आमिर ने अपनी पत्नी नरगिस खान के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की, जो स्वयं एक ब्रिटिश नागरिक हैं. निवास और अन्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पूर्व पाकिस्तानी बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज अब IPL सहित दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीगों में एक ब्रिटिश खिलाड़ी के रूप में पंजीकरण करने के लिए पात्र हो गया है. आमिर ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास ले लिया था. उन्होंने अपने पाकिस्तान करियर के दौरान 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले.