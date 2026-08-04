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PSL के बाद अब IPL में एंट्री करेंगे मोहम्मद आमिर? विराट कोहली के 'दुश्मन' ने अटकलों पर तोड़ी चुप्पी

Mohammad Amir in IPL: पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद IPL में खेलने की संभावनाओं पर चुप्पी तोड़ी है. जानें IPL 2027 और भविष्य की योजनाओं पर उनका क्या रुख है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 04, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:20 PM IST
PSL के बाद अब IPL में एंट्री करेंगे मोहम्मद आमिर? विराट कोहली के 'दुश्मन' ने अटकलों पर तोड़ी चुप्पी
Image Credit: मोहम्मद आमिर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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