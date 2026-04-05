टीम इंडिया में इस खूंखार बॉलर की होगी वापसी? IPL के दो मैचों में बरपाया कहर, गौतम गंभीर-अजीत अगरकर पर बरसे फैंस

IPL 2026 Mohammed Shami: आईपीएल 2026 में मोहम्मद शमी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जाएंट्स को 5 विकेट से जीत दिलाई. शमी की इस शानदार वापसी ने भारतीय टीम चयन और कोच गौतम गंभीर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:17 PM IST
IPL 2026 Mohammed Shami: आईपीएल 2026 के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस जीत के सबसे बड़े नायक अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे. उन्होंने तूफानी गेंदबाजी से सनराइजर्स के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया. शमी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. शमी ने अपनी पूर्व टीम हैदराबाद के खिलाफ आग उगलती हुई गेंदबाजी की और पावरप्ले के भीतर ही तहलका मचा दिया. शमी के स्पेल की बदौलत हैदराबाद की टीम पावरप्ले में ही 22 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी.

मैच की शुरुआत में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. शमी ने नए गेंद के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद के दोनों खतरनाक सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया. शमी का यह स्पेल असाधारण था. उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 9 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके. यह आईपीएल इतिहास में उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आंकड़ों में से एक है, जिसने लखनऊ को सीजन की पहली जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

गंभीर और अगरकर पर क्यों भड़के लोग?

शमी के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर तूफान ला दिया. फैंस ने अनुभवी तेज गेंदबाज की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही भारतीय टीम से उनकी लंबी अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाए. कई क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीब अगरकर की आलोचना करते हुए पूछा कि शमी जैसे स्तर के गेंदबाज को एक साल से अधिक समय से राष्ट्रीय टीम से बाहर क्यों रखा गया है? फैंस का मानना है कि शमी की वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया के पेस अटैक का हिस्सा होना चाहिए.

 

 

घरेलू क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी में शमी का प्रदर्शन कैसा रहा? 

मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला था. टूर्नामेंट में उन्होंने जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में पेस अटैक का नेतृत्व किया था. टीम इंडिया चैंपियन भी बनी थी. उसके बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा है. बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए शमी ने पूरे सीजन में 37 विकेट चटकाए. उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ आया, जहां उन्होंने पहली पारी में 90 रन देकर 8 विकेट लिए थे. हालांकि, बंगाल की टीम खराब बल्लेबाजी कारण मैच नहीं जीत पाई थी, लेकिन शमी ने अपनी फिटनेस और लय साबित कर दी थी.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

