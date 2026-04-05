टीम इंडिया में इस खूंखार बॉलर की होगी वापसी? IPL के दो मैचों में बरपाया कहर, गौतम गंभीर-अजीत अगरकर पर बरसे फैंस

IPL 2026 Mohammed Shami: आईपीएल 2026 में मोहम्मद शमी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जाएंट्स को 5 विकेट से जीत दिलाई. शमी की इस शानदार वापसी ने भारतीय टीम चयन और कोच गौतम गंभीर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Trending Photos
IPL 2026 Mohammed Shami: आईपीएल 2026 के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस जीत के सबसे बड़े नायक अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे. उन्होंने तूफानी गेंदबाजी से सनराइजर्स के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया. शमी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. शमी ने अपनी पूर्व टीम हैदराबाद के खिलाफ आग उगलती हुई गेंदबाजी की और पावरप्ले के भीतर ही तहलका मचा दिया. शमी के स्पेल की बदौलत हैदराबाद की टीम पावरप्ले में ही 22 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी.
मैच की शुरुआत में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. शमी ने नए गेंद के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद के दोनों खतरनाक सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया. शमी का यह स्पेल असाधारण था. उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 9 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके. यह आईपीएल इतिहास में उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आंकड़ों में से एक है, जिसने लखनऊ को सीजन की पहली जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
शमी के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर तूफान ला दिया. फैंस ने अनुभवी तेज गेंदबाज की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही भारतीय टीम से उनकी लंबी अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाए. कई क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीब अगरकर की आलोचना करते हुए पूछा कि शमी जैसे स्तर के गेंदबाज को एक साल से अधिक समय से राष्ट्रीय टीम से बाहर क्यों रखा गया है? फैंस का मानना है कि शमी की वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया के पेस अटैक का हिस्सा होना चाहिए.
Indian Selectors thinks Shami is finished…
Mohammed Shami:
Abhishek Sharma? Out.
Travis Head? Out.
Statement delivered vs Sunrisers Hyderabad #SRHvsLSG pic.twitter.com/QBkZEqsUrQ
— (@isahilraina) April 5, 2026
MOHAMMED SHAMI I POWERPLAY Vs SRH:
- He gets Abhishek Sharma.
- He gets Travis Head.
- His bowling figure (3-0-7-2).
This is bowling of highest quality from Mohammed Shami. pic.twitter.com/OpvlLKeixx
— Tanuj (@ImTanujSingh) April 5, 2026
BCCI Selectors, hope your screens are working. Mohammed Shami isn’t just playing; he’s taking names.
— Cricket Wisdom (@Cricketadd75277) April 5, 2026
Absolutely, Mohammed Shami should be in both the ODI and Test teams. Ajit Agarkar needs to set his ego aside and give Shami a fair chance.
And if Shubman Gill and Gautam Gambhir want strong performances in Tests and ODIs, they simply cannot afford to keep a bowler like Shami out.
— Naresh Seervi (@Naresh__sirvi) April 5, 2026
ये भी पढ़ें: CSK vs RCB: आसमान की तरफ ताकते रहे फैंस, टिम डेविड ने मचाई तबाही, जड़े इतने छक्के
मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला था. टूर्नामेंट में उन्होंने जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में पेस अटैक का नेतृत्व किया था. टीम इंडिया चैंपियन भी बनी थी. उसके बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा है. बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए शमी ने पूरे सीजन में 37 विकेट चटकाए. उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ आया, जहां उन्होंने पहली पारी में 90 रन देकर 8 विकेट लिए थे. हालांकि, बंगाल की टीम खराब बल्लेबाजी कारण मैच नहीं जीत पाई थी, लेकिन शमी ने अपनी फिटनेस और लय साबित कर दी थी.