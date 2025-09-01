क्या धोनी बनेंगे टीम इंडिया के मेंटर? इस पूर्व क्रिकेटर ने कसा तंज, पूछा अजीब सवाल

Will MS Dhoni become Team India mentor: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के लिए मेंटरशिप की भूमिका की पेशकश करने की खबरों ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. धोनी ने पहले टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारत के मेंटर के रूप में काम किया था. उस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. विराट कोहली कप्तान और रवि शास्त्री टीम के कोच थे.

धोनी को ऑफर मिलने की खबर

44 साल की उम्र में भी चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलना जारी रखे हुए हैं. धोनी के पूर्व भारतीय और आईपीएल टीम के साथी मनोज तिवारी को इस बात पर शक है कि क्या धोनी इस ऑफर का जवाब देने के लिए फोन उठाएंगे भी या नहीं? दरअसल, धोनी से कॉन्टैक्ट करना किसी के लिए आसान नहीं होता है. वह फोन का इस्तेमाल काफी कम करते हैं. ऐसे में मनोज तिवारी को शक है कि क्या धोनी से बात भी हुई है या नहीं?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या धोनी फोन उठाएंगे?

एएनआई से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, ''यह तो सिर्फ समय ही बताएगा. उन्हें यह ऑफर दिया गया है. क्या उन्होंने फोन उठाया है? क्योंकि उनसे फोन पर संपर्क करना बहुत मुश्किल है.'' तिवारी ने आगे कहा कि धोनी का मैसेज का जवाब देना भी बहुत दुर्लभ है. कई खिलाड़ियों ने भी इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, ''क्या वह मैसेज पढ़ेंगे या नहीं? हम नहीं जानते.''

ये भी पढ़ें: Shocking: क्या राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को बाहर निकाला? RCB के महान क्रिकेटर का सनसनीखेज दावा

पब्लिक पर कम नजर आते हैं धोनी

धोनी आईपीएल से दूर बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं और साल भर में प्रशंसकों को पूर्व भारतीय कप्तान की कुछ ही झलकियां देखने को मिलती हैं. इस कारण भले ही उन्हें ऑफर मिला हो, लेकिन मनोज तिवारी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि धोनी इसके लिए उपलब्ध होंगे या नहीं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर कोई संदेह नहीं जताया कि धोनी की उपस्थिति भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगी.

ये भी पढ़ें: महिला वर्ल्ड कप में कितनी है प्राइज मनी? 2 साल में रिकॉर्ड उछाल, आईसीसी ने कर दिया बड़ा ऐलान

धोनी-गंभीर की जोड़ी पर नजर

मनोज तिवारी ने कहा, ''सबसे पहली बात यह है कि क्या वह इस भूमिका को स्वीकार करेंगे या नहीं. मेरे लिए यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि उनका क्या प्रभाव होगा. एक कप्तान और एक खिलाड़ी के रूप में उनका अनुभव बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आज के नए और आने वाले खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते हैं.'' तिवारी ने धोनी और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के एक साथ काम करने की संभावना भी जताई और अनुमान लगाया कि यह गतिशील जोड़ी कैसी होगी. तिवारी ने कहा, ''महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर की जोड़ी भी देखने लायक होगी."