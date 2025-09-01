क्या धोनी बनेंगे टीम इंडिया के मेंटर? इस पूर्व क्रिकेटर ने कसा तंज, पूछा अजीब सवाल
Advertisement
trendingNow12904791
Hindi Newsक्रिकेट

क्या धोनी बनेंगे टीम इंडिया के मेंटर? इस पूर्व क्रिकेटर ने कसा तंज, पूछा अजीब सवाल

Will MS Dhoni become Team India mentor: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के लिए मेंटरशिप की भूमिका की पेशकश करने की खबरों ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या धोनी बनेंगे टीम इंडिया के मेंटर? इस पूर्व क्रिकेटर ने कसा तंज, पूछा अजीब सवाल

Will MS Dhoni become Team India mentor: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के लिए मेंटरशिप की भूमिका की पेशकश करने की खबरों ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. धोनी ने पहले टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारत के मेंटर के रूप में काम किया था. उस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. विराट कोहली कप्तान और रवि शास्त्री टीम के कोच थे.

धोनी को ऑफर मिलने की खबर

44 साल की उम्र में भी चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलना जारी रखे हुए हैं. धोनी के पूर्व भारतीय और आईपीएल टीम के साथी मनोज तिवारी को इस बात पर शक है कि क्या धोनी इस ऑफर का जवाब देने के लिए फोन उठाएंगे भी या नहीं? दरअसल, धोनी से कॉन्टैक्ट करना किसी के लिए आसान नहीं होता है. वह फोन का इस्तेमाल काफी कम करते हैं. ऐसे में मनोज तिवारी को शक है कि क्या धोनी से बात भी हुई है या नहीं?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या धोनी फोन उठाएंगे?

एएनआई से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, ''यह तो सिर्फ समय ही बताएगा. उन्हें यह ऑफर दिया गया है. क्या उन्होंने फोन उठाया है? क्योंकि उनसे फोन पर संपर्क करना बहुत मुश्किल है.'' तिवारी ने आगे कहा कि धोनी का मैसेज का जवाब देना भी बहुत दुर्लभ है. कई खिलाड़ियों ने भी इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, ''क्या वह मैसेज पढ़ेंगे या नहीं? हम नहीं जानते.''

ये भी पढ़ें: Shocking: क्या राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को बाहर निकाला? RCB के महान क्रिकेटर का सनसनीखेज दावा

पब्लिक पर कम नजर आते हैं धोनी

धोनी आईपीएल से दूर बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं और साल भर में प्रशंसकों को पूर्व भारतीय कप्तान की कुछ ही झलकियां देखने को मिलती हैं. इस कारण भले ही उन्हें ऑफर मिला हो, लेकिन मनोज तिवारी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि धोनी इसके लिए उपलब्ध होंगे या नहीं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर कोई संदेह नहीं जताया कि धोनी की उपस्थिति भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगी. 

ये भी पढ़ें: महिला वर्ल्ड कप में कितनी है प्राइज मनी? 2 साल में रिकॉर्ड उछाल, आईसीसी ने कर दिया बड़ा ऐलान

धोनी-गंभीर की जोड़ी पर नजर

मनोज तिवारी ने कहा, ''सबसे पहली बात यह है कि क्या वह इस भूमिका को स्वीकार करेंगे या नहीं. मेरे लिए यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि उनका क्या प्रभाव होगा. एक कप्तान और एक खिलाड़ी के रूप में उनका अनुभव बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आज के नए और आने वाले खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते हैं.'' तिवारी ने धोनी और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के एक साथ काम करने की संभावना भी जताई और अनुमान लगाया कि यह गतिशील जोड़ी कैसी होगी. तिवारी ने कहा, ''महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर की जोड़ी भी देखने लायक होगी."

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

MS DhoniTeam India

Trending news

Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
;