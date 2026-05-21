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Hindi Newsक्रिकेटक्या CSK के लिए आखिरी मैच खेलने उतरेंगे एमएस धोनी? आया ऑफीशयल अपडेट, बैटिंग कोच ने कहा- अगर क्वालीफाई हुए...

क्या CSK के लिए आखिरी मैच खेलने उतरेंगे एमएस धोनी? आया ऑफीशयल अपडेट, बैटिंग कोच ने कहा- अगर क्वालीफाई हुए...

आईपीएल 2026 में सीएसके टीम की सांसें अटकी हुई हैं. टीम अपना आखिरी लीग स्टेज मुकाबला गुजरात के खिलाफ कुछ ही घंटो बाद खेलने उतरेगी. सभी के जहन में सवाल है कि क्या धोनी आखिरी मुकाबले में खेलने उतरेंगे या नहीं. इस मुद्दे पर अब ऑफीशियल अपडेट आ चुका है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 21, 2026, 12:40 PM IST
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आईपीएल 2026 में सीएसके टीम की सांसें अटकी हुई हैं. टीम अपना आखिरी लीग स्टेज मुकाबला गुजरात के खिलाफ कुछ ही घंटो बाद खेलने उतरेगी. सभी के जहन में सवाल है कि क्या धोनी आखिरी मुकाबले में खेलने उतरेंगे या नहीं. इस मुद्दे पर अब ऑफीशियल अपडेट आ चुका है. टीम के बैटिंग कोच ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की. अभी तक धोनी एक भी मुकाबला इस सीजन धोनी खेलने नहीं उतरे हैं. पिछले मैच में कयास लगाए जा रहे थे कि धोनी खेलने उतरेंगे, लेकिन वह सिर्फ ड्रेसिंग रूम में नजर आए. 

बैटिंग कोच ने की पुष्टि

टीम के बैटिंग कोच माइक हसी ने धोनी को लेकर कहा, "मैं पक्का कह सकता हूं कि वह टीम के साथ यहां नहीं हैं, लेकिन अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वह निश्चित रूप से टीम के साथ वापस जुड़ जाएंगे. उनके अंगूठे में थोड़ी चोट है, जो ठीक हो रही है लेकिन वह इस मैच के लिए तैयार नहीं होंगे. लेकिन उम्मीद है कि अगर हम प्लेऑफ तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे."

टीम के लिए टॉप-4 में पहुंचना मुश्किल

सीएसके की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं. पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ हार ने सीएसके का खेल खराब कर दिया. अब टीम को बस चमत्कार की दरकार है. टीम को गुजरात के खिलाफ जीत के साथ ही दूसरी टीमों की हार के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. अगर सीएसके की टीम आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो 14 प्वाइंट्स के साथ लीग स्टेज का अंत करेगी. 

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बैटिंग कोच ने जाहिर की चिंता

उन्होंने आगे कहा, "जाहिर है, इससे हमारे लिए टॉप चार में पहुंचना और भी मुश्किल हो गया है. व्यक्तिगत तौर पर, हर कोई इससे कुछ न कुछ सीख लेगा लेकिन हमें बहुत जल्दी आगे बढ़ना होगा. जाहिर है, मैच के बाद हम सभी बहुत निराश थे. लेकिन कोच ने हमसे बात की और कहा, 'ठीक है, चलो, हमारे पास अभी एक और मैच है, एक और मौका है, इसलिए हमें यह पक्का करना होगा कि हम इस हार से बहुत जल्दी उबर जाएं.' आगे बढ़ते हुए सब कुछ हमारे रवैये पर निर्भर करेगा."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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