चेन्नई सुपरकिंग्स, धोनी और IPL 2026...महान कप्तान के इस बयान से मची सनसनी, कब मैदान पर उतरेंगे माही?
Advertisement
trendingNow12870639
Hindi Newsक्रिकेट

चेन्नई सुपरकिंग्स, धोनी और IPL 2026...महान कप्तान के इस बयान से मची सनसनी, कब मैदान पर उतरेंगे माही?

MS Dhoni IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और भारतीय टीम के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अगले सीजन में खेलने को लेकर हिंट दिया है. धोनी ने चेन्नई के साथ अपने आगे के सफर पर एक नई टिप्पणी की है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेन्नई सुपरकिंग्स, धोनी और IPL 2026...महान कप्तान के इस बयान से मची सनसनी, कब मैदान पर उतरेंगे माही?

MS Dhoni IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और भारतीय टीम के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अगले सीजन में खेलने को लेकर हिंट दिया है. धोनी ने चेन्नई के साथ अपने आगे के सफर पर एक नई टिप्पणी की है. वह पिछले सीजन में नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद टीम के कप्तान बने थे. इसके बाद टीम कोई चमत्कार नहीं कर पाई थी और वह अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर रही थी.

धोनी ने दिया बड़ा अपडेट

इस हफ्ते की शुरुआत में एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए धोनी ने चेन्नई के साथ अपनी लंबी प्रतिबद्धता के बारे में बताया. उन्होंने हुए कहा, ''मैं और सीएसके, हम साथ हैं. आप जानते हैं कि अगले 15-20 साल तक भी. मुझे उम्मीद है कि वे यह नहीं सोचेंगे कि मैं 15-20 साल तक खेलूंगा. लेकिन हां...'' यह कहते हुए उन्होंने संकेत दिया कि उनके क्रिकेट करियर के बाद भी उनका जुड़ाव किसी न किसी रूप में चेन्नई के साथ जारी रहेगा.

कब तक खेलेंगे माही?

ऐसी अटकलें थीं कि 44 वर्षीय धोनी आईपीएल 2024 के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी घुटने की समस्या से शानदार रिकवरी की और यहां तक कि आईपीएल 2025 के बीच में ऋतुराज के कोहनी की चोट के कारण बाहर होने के बाद कप्तानी भी संभाली. धोनी ने अपने फैंस को चिढ़ाते हुए कहा, ''यह एक या दो साल के बारे में नहीं है. मैं हमेशा एक पीली जर्सी में बैठूंगा. आप जानते हैं कि मैं थोड़ी देर में खेलूंगा या नहीं, लेकिन हां, आप खुद जानते हैं.''

ये भी पढ़ें: ​पहले ही मैच में टूटा संजीव गोयनका का दिल...1 विकेट से हारी टीम, RCB के एक्स-बॉलर ने मचाया कहर

टीम के प्रदर्शन पर धोनी का बयान

धोनी ने अपने खेलने के भविष्य पर सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया था. हालांकि, शनिवार को CSK के निराशाजनक सीजन और आगे क्या होगा, इस पर विचार करते हुए उन्होंने खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था, "हां, पिछले कुछ साल हमारे लिए अच्छे नहीं रहे हैं. हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सीखने को देखना है. हां, आपका एक खराब सीजन था. लेकिन क्या गलत हुआ? और पिछले साल भी हमारे लिए यही सवाल था.''

ये भी पढ़ें: 7,89,31,72,053 रुपये...इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश, प्राइज मनी ने उड़ाए होश

ऋतुराज की वापसी के संकेत

पूर्व भारतीय कप्तान ने पहले स्वीकार किया था कि 2025 सीजन के दौरान बल्लेबाजी की समस्याएं एक चिंता का विषय थीं, लेकिन उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी इस असंतुलन को दूर करने में मदद करेगी. धोनी ने कहा, "ऋतु वापस आ रहा है. वह घायल हो गया था.लेकिन वह वापस आएगा. अब सब ठीक है.'' इस दिसंबर में चेन्नई की नजर कुछ खिलाड़ियों को खरीदने पर होगी. इससे टीम की कमियों को दूर किया जा सकता है.

About the Author
author img
रोहित राज

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

MS DhoniCSKIPL 2026Chennai Super Kings

Trending news

इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
;