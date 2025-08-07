चेन्नई सुपरकिंग्स, धोनी और IPL 2026...महान कप्तान के इस बयान से मची सनसनी, कब मैदान पर उतरेंगे माही?

MS Dhoni IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और भारतीय टीम के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अगले सीजन में खेलने को लेकर हिंट दिया है. धोनी ने चेन्नई के साथ अपने आगे के सफर पर एक नई टिप्पणी की है. वह पिछले सीजन में नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद टीम के कप्तान बने थे. इसके बाद टीम कोई चमत्कार नहीं कर पाई थी और वह अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर रही थी.

धोनी ने दिया बड़ा अपडेट

इस हफ्ते की शुरुआत में एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए धोनी ने चेन्नई के साथ अपनी लंबी प्रतिबद्धता के बारे में बताया. उन्होंने हुए कहा, ''मैं और सीएसके, हम साथ हैं. आप जानते हैं कि अगले 15-20 साल तक भी. मुझे उम्मीद है कि वे यह नहीं सोचेंगे कि मैं 15-20 साल तक खेलूंगा. लेकिन हां...'' यह कहते हुए उन्होंने संकेत दिया कि उनके क्रिकेट करियर के बाद भी उनका जुड़ाव किसी न किसी रूप में चेन्नई के साथ जारी रहेगा.

कब तक खेलेंगे माही?

ऐसी अटकलें थीं कि 44 वर्षीय धोनी आईपीएल 2024 के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी घुटने की समस्या से शानदार रिकवरी की और यहां तक कि आईपीएल 2025 के बीच में ऋतुराज के कोहनी की चोट के कारण बाहर होने के बाद कप्तानी भी संभाली. धोनी ने अपने फैंस को चिढ़ाते हुए कहा, ''यह एक या दो साल के बारे में नहीं है. मैं हमेशा एक पीली जर्सी में बैठूंगा. आप जानते हैं कि मैं थोड़ी देर में खेलूंगा या नहीं, लेकिन हां, आप खुद जानते हैं.''

टीम के प्रदर्शन पर धोनी का बयान

धोनी ने अपने खेलने के भविष्य पर सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया था. हालांकि, शनिवार को CSK के निराशाजनक सीजन और आगे क्या होगा, इस पर विचार करते हुए उन्होंने खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था, "हां, पिछले कुछ साल हमारे लिए अच्छे नहीं रहे हैं. हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सीखने को देखना है. हां, आपका एक खराब सीजन था. लेकिन क्या गलत हुआ? और पिछले साल भी हमारे लिए यही सवाल था.''

ऋतुराज की वापसी के संकेत

पूर्व भारतीय कप्तान ने पहले स्वीकार किया था कि 2025 सीजन के दौरान बल्लेबाजी की समस्याएं एक चिंता का विषय थीं, लेकिन उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी इस असंतुलन को दूर करने में मदद करेगी. धोनी ने कहा, "ऋतु वापस आ रहा है. वह घायल हो गया था.लेकिन वह वापस आएगा. अब सब ठीक है.'' इस दिसंबर में चेन्नई की नजर कुछ खिलाड़ियों को खरीदने पर होगी. इससे टीम की कमियों को दूर किया जा सकता है.