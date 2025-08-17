गौतम गंभीर की जगह धोनी बनेंगे टीम इंडिया के कोच? अचानक सामने आया नाम तो मची सनसनी

India Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कोच बनाने की मांग बार-बार उठती रहती है. 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से वह आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल रहे हैं. 2021 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान वह टीम इंडिया मेंटर बने थे. उसके बाद वह कभी ड्रेसिंग रूम में नजर नहीं आए हैं. अब गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया के मिले-जुले प्रदर्शन को देखते हुए एक बार उनके लिए आवाज उठने लगे हैं.

पूर्व क्रिकेटर ने लिया धोनी का नाम

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कोचिंग की भूमिकाओं और एमएस धोनी के कोच न बनने की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए हैं. मौजूदा समय में धोनी किसी भी कोचिंग पद के लिए उपलब्ध नहीं हैं. वह चेन्नई की टीम के सदस्य हैं. आकाश चोपड़ा ने एक यूट्यूब वीडियो में धोनी के राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच बनने की संभावना पर बात की.

आकाश चोपड़ा ने क्या कहा?

आकाश ने कहा, "यह एक बड़ा सवाल है. मुझे नहीं लगता कि उनकी इसमें दिलचस्पी है. कोचिंग एक मुश्किल काम है. कोचिंग आपको खेलने के दौरान जितना व्यस्त रखती है और कभी-कभी उससे भी ज्यादा. आपका एक परिवार होता है और आप कहते हैं कि आपने पूरी जिंदगी एक ही काम किया है, आप अपना जीवन सूटकेस से बाहर रहे हैं और अब आप वह काम नहीं करना चाहते हैं. यही वजह है कि बहुत से खिलाड़ी कोचिंग में नहीं जाते हैं और अगर वे जाते भी हैं, तो यह दो महीने का आईपीएल कार्यकाल होता है. हालांकि, अगर आप पूर्णकालिक भारतीय मुख्य कोच बनते हैं, तो यह साल में 10 महीने की प्रतिबद्धता है.''

पिछले सीजन में कप्तान थे धोनी

आकाश ने सुझाव दिया कि अगर धोनी भारतीय क्रिकेट में योगदान देना चाहते हैं, तो वह कोचिंग पर विचार कर सकते हैं. धोनी ने आईपीएल 2025 में चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ की अनुपस्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स के कार्यवाहक कप्तान के रूप में नेतृत्व किया था. टीम पहली बार अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही थी. धोनी ने तब कमियों को स्वीकार किया था और फ्रेंचाइजी अब उन कमियों को सुधारने में लगी है.