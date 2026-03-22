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Hindi Newsक्रिकेटक्या IPL 2026 के बाद संन्यास लेंगे महेंद्र सिंह धोनी? THALA ने दुनिया के सामने सुना दिया अपना जवाब

क्या IPL 2026 के बाद संन्यास लेंगे महेंद्र सिंह धोनी? THALA ने दुनिया के सामने सुना दिया अपना जवाब

IPL 2026 सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरेंगे. महेंद्र सिंह धोनी की उम्र अभी 44 साल है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 22, 2026, 11:20 PM IST
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IPL 2026 सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरेंगे. महेंद्र सिंह धोनी की उम्र अभी 44 साल है. चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2026 सीजन की शुरुआत से पहले अपने घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक इवेंट आयोजित किया, जिसका नाम 'रोर 2026' रखा गया.

क्या IPL 2026 के बाद संन्यास लेंगे महेंद्र सिंह धोनी?

चेन्नई सुपर किंग्स के 'रोर 2026' इवेंट के दौरान साउथ के एक्टर और सिंगर शिवकार्तिकेयन ने महेंद्र सिंह धोनी से IPL में उनके भविष्य को लेकर बड़ी चालाकी से सवाल किया. शिवकार्तिकेयन ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा, 'सर... संन्यास के सवाल पर 'Definitely Not' हर IPL सीजन में आपका पक्का जवाब होना चाहिए. आपको 60 साल की उम्र तक खेलना होगा!' शिवकार्तिकेयन के इस सवाल के जवाब में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, 'मेरी फिटनेस दिन-ब-दिन कम होती जा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा.'

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तमाम फैंस के दिलों की धड़कन हैं धोनी

बता दें कि पिछले दो IPL सीजन से महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं. IPL 2025 में महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. महेंद्र सिंह धोनी 14 IPL मुकाबलों में 135 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 196 रन ही बना सके थे. वैसे ओवरऑल IPL में धोनी का रिकॉर्ड बहुत शानदार है. महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक 278 IPL मैचों में 38.3 की औसत से 5439 रन बनाए हैं, जिसमें 24 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर 84 रन है. बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के तमाम फैंस के दिलों की धड़कन है. माना जा रहा है कि बतौर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी IPL सीजन हो सकता है.

चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मैच 30 मार्च को

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक आईपीएल इतिहास में कुल 201 शिकार किए हैं, जिसमें 154 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं. बता दें कि पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2026 में अपने अभियान का आगाज 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करेगी. चेन्नई ने इस बार युवा खिलाड़ियों पर दांव खेला है. प्रशांत किशोर और कार्तिक शर्मा को चेन्नई ने 14.20 करोड़ की बड़ी बोली लगाते हुए टीम से जोड़ा है. वहीं, संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया गया है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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