धोनी और CSK का रिश्ता खत्म! मैनेजमेंट से तगड़ी भिड़ंत के बाद 'थाला' का बड़ा फैसला, 2026 के बाद नहीं पहनेंगे पीली जर्सी?

IPL 2026 MS Dhoni: चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने इस आईपीएल सीजन में अपने फैंस के सब्र का काफी इम्तिहान लिया है. 13 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन पूर्व कप्तान एक भी मैच में नजर नहीं आए हैं. यहां तक कि इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के तौर पर भी नहीं उतरे. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ धोनी मैदान पर उतर सकते हैं. हालांकि, अब यह संभव होता भी नहीं दिख रहा है.

जहां CSK मैनेजमेंट उनकी अनुपस्थिति का कारण मांसपेशियों और अंगूठे की चोट बता रहा है, वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धोनी उस कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं करना चाहते जिसने टीम को प्लेऑफ की दौड़ में जीवित रखा है. कहा जा रहा है कि धोनी ने टीम का साथ छोड़ दिया है और वह अपने घर रांची चले गए हैं.

क्या यह आखिरी सीजन है?

इस लंबे इंतजार के बीच एक नई रिपोर्ट बताती है कि धोनी 2026 आईपीएल के बाद CSK से अलग हो जाएंगे. क्रिकब्लॉगर की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सीजन के बाद धोनी शायद ही फिर कभी चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में नजर आएं. वेबसाइट ने अपने सूत्रों के मुताबिक बताया कि धोनी और CSK के बीच रिश्ते इस हद तक खराब हो गए हैं कि 'थाला' अब 2026 आईपीएल के बाद पीले रंग में नहीं दिखेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों नहीं उतरे मैदान पर?

फिट होने के बावजूद उन्होंने टीम के संतुलन को न बिगाड़ने के लिए मैदान पर न उतरने का फैसला किया. यह स्थिति तब बनी जब टूर्नामेंट की शुरुआत में उन्हें पैर की मांसपेशियों में चोट लगी थी. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि मतभेद और सीनियर खिलाड़ियों को धीरे-धीरे बाहर करने की फ्रेंचाइजी की लंबी अवधि की योजना जैसे गहरे मुद्दों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान से टेस्ट में कैसी होगी प्लेइंग-11? टीम चुनने में शुभमन के छूटेंगे पसीने​

क्या धोनी को किया गया नजरअंदाज?

रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि पिछले दो वर्षों से टीम मैनेजमेंट ने धोनी से सलाह-मशविरा नहीं किया था. खबरों के मुताबिक, वह रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन से जुड़े ट्रेड जैसे महत्वपूर्ण फैसलों से नाखुश थे, जो उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे. वहीं, माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी ने भविष्य के लिए युवा टीम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर लिया है. इस साल उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया. इससे वह काफी नाराज थे, लेकिन टीम के प्रति सम्मान के कारण वह पूरे सीजन साथ बने रहे.

ये भी पढ़ें: कौन होगा भारत का नया टी20 कप्तान, सूर्या की छुट्टी तय? ये खिलाड़ी सबसे बड़ा दावेदार

होटल में क्यों रुके माही?

अपने आईपीएल करियर में पहली बार धोनी ने लगभग पूरा सीजन मिस किया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक वरिष्ठ CSK अधिकारी के साथ उनके गंभीर मतभेद थे. हालांकि उन्होंने टीम के साथ यात्रा की, लेकिन मैच के दिनों में धोनी होटल में ही रुक जाते थे ताकि युवा खिलाड़ियों को डगआउट में जगह मिल सके और वे टीम का हिस्सा बन सकें.