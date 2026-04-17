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Hindi Newsक्रिकेटExplained: लगातार 4 हार... क्या IPL 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी मुंबई इंडियंस? ये रहा पूरा समीकरण

Explained: लगातार 4 हार... क्या IPL 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी मुंबई इंडियंस? ये रहा पूरा समीकरण

IPL 2026 सीजन में पहली जीत के बाद मुंबई इंडियंस को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई इंडियंस (MI) की टीम को इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स (DC), राजस्थान रॉयल्स (RR), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और अब पंजाब किंग्स (PBKS) ने भी हरा दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 17, 2026, 10:45 AM IST
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Explained: लगातार 4 हार... क्या IPL 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी मुंबई इंडियंस? ये रहा पूरा समीकरण

IPL 2026: हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (MI) टीम के लिए IPL 2026 सीजन की बहुत भयानक शुरुआत रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इस सीजन का पहला ही मैच 6 विकेट से जीतने के बाद मुंबई इंडियंस (MI) की टीम जीत की पटरी से उतर गई. IPL 2026 सीजन में पहली जीत के बाद मुंबई इंडियंस को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई इंडियंस (MI) की टीम को इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स (DC), राजस्थान रॉयल्स (RR), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और अब पंजाब किंग्स (PBKS) ने भी हरा दिया है.

क्या मुंबई प्लेऑफ के लिए कर पाएगी क्वालिफाई?

IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम अभी तक 5 मैचों में 1 जीत और 4 हार के साथ 2 अंक लेकर नौवें स्थान पर है और उसका नेट रनरेट -1.076 है. अब सवाल यह उठता है कि क्या पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस (MI), प्वाइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर होने के बावजूद, अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं.

ये रहा पूरा समीकरण

मुंबई इंडियंस (MI) के अभी 5 मैचों में 2 प्वाइंट्स हैं, जिसमें उसे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ सिर्फ एक जीत मिली है. पिछले कुछ सीजनों में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जादुई आंकड़ा 16 रहा है. इसलिए, मुंबई इंडियंस (MI) को टूर्नामेंट के अपने बचे हुए 9 मैचों से 14 और प्वाइंट्स हासिल करने होंगे. इसका मतलब है कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मुंबई इंडियंस (MI) को ग्रुप स्टेज में अपने बचे हुए 9 मैचों में से 7 मैच जीतने होंगे.

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पंजाब ने मुंबई को 21 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराया

मुंबई इंडियंस (MI) को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में 21 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. IPL 2026 सीजन की शुरुआत जीत के साथ करने के बाद मुंबई इंडियंस (MI) को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 195 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) के सामने जीत के लिए 196 रनों का टारगेट रखा. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 16.3 ओवर में ही 3 विकेट पर 198 रन बनाते हुए 21 गेंद पहले ही जीत दर्ज कर ली.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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