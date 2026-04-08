Advertisement
trendingNow13170766
Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के लिए मुंबई इंडियंस खाली करेगी तिजोरी? पूर्व क्रिकेटर का चौंकाने वाला दावा, कहा- वह अपनी भविष्य..

वैभव सूर्यवंशी के लिए मुंबई इंडियंस खाली करेगी तिजोरी? पूर्व क्रिकेटर का चौंकाने वाला दावा, कहा- वह अपनी भविष्य..

आईपीएल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के चर्चे दूने हो चुके हैं. उन्होंने टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी नहीं छोड़ा और बेरहम बन गए. लगभग हर मैच में वैभव अपना विस्फोट दिखा रहे हैं, इस बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने चौंकाने वाला दावा ठोक नई बहस छेड़ दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi (BCCI)
Vaibhav Suryavanshi (BCCI)

आईपीएल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के चर्चे दूने हो चुके हैं. उन्होंने टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी नहीं छोड़ा और बेरहम बन गए. लगभग हर मैच में वैभव अपना विस्फोट दिखा रहे हैं, इस बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने चौंकाने वाला दावा ठोक नई बहस छेड़ दी है. वैभव का बेबाक अंदाज सभी को पसंद है और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में राजस्थान रॉयल्स का भी हाथ है. वैभव को एक करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन अब अगर वह ऑक्शन में उतरे तो टीमें तिजोरी खोल देंगी. पूर्व क्रिकेटर ने इशारा किया कि मुंबई इंडियंस की नजरों में वैभव चढ़ चुके हैं.

क्या वैभव पहनेंगे मुंबई की जर्सी?

पूर्व इंडियन क्रिकेटर जतिन परापंजे ने वैभव के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है. उनका कहना है कि वैभव भविष्य में मुंबई की जर्सी में नजर आएंगे. भारत के पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस चर्चा को हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि 15 साल का यह होनहार खिलाड़ी शायद IPL की सबसे सफल 'टैलेंट फैक्ट्री' का हिस्सा बनने वाला है.

MI vs RR के मैच के बीच किया पोस्ट 

राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से पहले परांजपे ने लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी आज रात अपनी भविष्य की टीम के खिलाफ खेलेगा.' इस पोस्ट के बाद से यूजर्स में नई बहस छिड़ी हुई है. 2024 में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.1 करोड़ रुपये में खरीदे गए इस युवा खिलाड़ी ने IPL 2025 में धमाकेदार एंट्री की. गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में शानदार 101 रन बनाकर उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. असली विजेता तो हार्दिक हैं...हारकर भी जीता दिल, वैभव के साथ मैच की सबसे वायरल तस्वीर

वैभव के नाम ये रिकॉर्ड

वैभव पुरुषों के T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हुए हैं. 35 गेंदों में बनाया गया उनका यह शतक IPL के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था. अपने डेब्यू सीजन में उन्होंने सिर्फ सात मैचों में 206.55 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से कुल 252 रन बनाए. IPL 2026 में, उन्होंने अब तक तीन मैचों में 248.97 के चौंका देने वाले स्ट्राइक रेट से कुल 122 रन बना लिए हैं. CSK के खिलाफ 17 गेंदों में 52 रन, उसके बाद GT के खिलाफ 18 गेंदों में 31 रन और MI के खिलाफ 14 गेंदों में 39 रनों की तूफ़ानी पारी खेली.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
Punjab news
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
AI
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
Assembly Election 2026 Live Update: भवानीपुर विधानसभा से ममता बनर्जी ने दाखिल किया नामांकन, कहा- SIR मामले पर फिर SC जाएंगी
West Bengal Election 2026
Assembly Election 2026 Live Update: भवानीपुर विधानसभा से ममता बनर्जी ने दाखिल किया नामांकन, कहा- SIR मामले पर फिर SC जाएंगी
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार