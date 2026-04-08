वैभव सूर्यवंशी के लिए मुंबई इंडियंस खाली करेगी तिजोरी? पूर्व क्रिकेटर का चौंकाने वाला दावा, कहा- वह अपनी भविष्य..

आईपीएल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के चर्चे दूने हो चुके हैं. उन्होंने टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी नहीं छोड़ा और बेरहम बन गए. लगभग हर मैच में वैभव अपना विस्फोट दिखा रहे हैं, इस बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने चौंकाने वाला दावा ठोक नई बहस छेड़ दी है. वैभव का बेबाक अंदाज सभी को पसंद है और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में राजस्थान रॉयल्स का भी हाथ है. वैभव को एक करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन अब अगर वह ऑक्शन में उतरे तो टीमें तिजोरी खोल देंगी. पूर्व क्रिकेटर ने इशारा किया कि मुंबई इंडियंस की नजरों में वैभव चढ़ चुके हैं.

क्या वैभव पहनेंगे मुंबई की जर्सी?

पूर्व इंडियन क्रिकेटर जतिन परापंजे ने वैभव के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है. उनका कहना है कि वैभव भविष्य में मुंबई की जर्सी में नजर आएंगे. भारत के पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस चर्चा को हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि 15 साल का यह होनहार खिलाड़ी शायद IPL की सबसे सफल 'टैलेंट फैक्ट्री' का हिस्सा बनने वाला है.

MI vs RR के मैच के बीच किया पोस्ट

राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से पहले परांजपे ने लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी आज रात अपनी भविष्य की टीम के खिलाफ खेलेगा.' इस पोस्ट के बाद से यूजर्स में नई बहस छिड़ी हुई है. 2024 में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.1 करोड़ रुपये में खरीदे गए इस युवा खिलाड़ी ने IPL 2025 में धमाकेदार एंट्री की. गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में शानदार 101 रन बनाकर उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा दिया था.

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वैभव के नाम ये रिकॉर्ड

वैभव पुरुषों के T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हुए हैं. 35 गेंदों में बनाया गया उनका यह शतक IPL के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था. अपने डेब्यू सीजन में उन्होंने सिर्फ सात मैचों में 206.55 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से कुल 252 रन बनाए. IPL 2026 में, उन्होंने अब तक तीन मैचों में 248.97 के चौंका देने वाले स्ट्राइक रेट से कुल 122 रन बना लिए हैं. CSK के खिलाफ 17 गेंदों में 52 रन, उसके बाद GT के खिलाफ 18 गेंदों में 31 रन और MI के खिलाफ 14 गेंदों में 39 रनों की तूफ़ानी पारी खेली.