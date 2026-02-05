फाइनल में भी भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान? कप्तान सलमान ने दिया चौंकाने वाला जवाब, अलापा बांग्लादेश का राग

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर पाकिस्तान सरकार अपना फैसला सुना चुकी है. लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल जैसे नॉकआउट मुकाबले में आमने-सामने आ जाती हैं, तो पाकिस्तान की टीम क्या करेगी. इसी मुद्दे पर पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने खुलकर बात की है. उन्होंने साफ कहा है कि टीम इस मामले में सरकार के फैसले का ही पालन करेगी. देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है और अगर दोनों टीम आगे भिड़ती हैं, तो सरकार के लिए फैसला लेना बड़ा ही चुनैतीपूर्ण हो जाएगा.



'सरकार लेगी फैसला'

सलमान अली आगा ने कहा कि भारत के खिलाफ खेलना या न खेलना टीम के हाथ में नहीं है.यह पूरी तरह सरकार का फैसला होता है. उन्होंने बताया कि ग्रुप स्टेज के मैच में भी टीम ने सरकार के निर्देशों के अनुसार ही कदम उठाया था. अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भारत से मुकाबला बनता है, तो फिर से सरकार से सलाह ली जाएगी. जो भी आदेश मिलेगा, उसी पर अमल किया जाएगा. कप्तान के इस बयान से साफ है कि क्रिकेट से जुड़े फैसले भी राजनीतिक हालात से प्रभावित हो रहे हैं.

पाकिस्तान के सामने कड़ी चुनौती

इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलता है, तो उसे सीधे दो अंक का नुकसान होगा. इससे सुपर 8 में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है. ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया के खिलाफ अपने सभी मुकाबले जीतने होंगे. अगर इनमें से एक भी मैच हार गया, तो उसके अधिकतम चार अंक ही रहेंगे. इससे किसी सहयोगी टीम के आगे निकलने का खतरा बढ़ जाएगा.

कोलंबो में बारिश की आशंका

पाकिस्तान के लिए मौसम भी चिंता का कारण बना हुआ है. कोलंबो में बारिश की संभावना जताई जा रही है. अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होते हैं, तो स्थिति और मुश्किल हो सकती है. ऐसे में हर मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम बन जाता है. एक भी चूक टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है. इसलिए खिलाड़ी दबाव में होंगे और हर मैच में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी होगा.

बांग्लादेश के लिए जताया दुख

इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था. इस फैसले पर आईसीसी ने सख्त रुख अपनाया. बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया. उसकी जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला. इस पर सलमान अली आगा ने बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति जताई.उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं और उनका टूर्नामेंट में न खेल पाना दुखद है.

