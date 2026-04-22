पांड्या ब्रदर्स के बीच 'दरार'... क्रुणाल पांड्या ने सवाल पर दिया ये रिएक्शन, अटपटा अंदाज वायरल

IPL 2026: हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या, दोनों आईपीएल में जब भी सामने आते तो मौज-मस्ती भरा क्लैश देखने को मिलता था. लेकिन इस बार दोनों के रिश्ते के बीच दरार के चर्चे तेज हैं. हार्दिक की तरफ से इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन क्रुणाल ने इस सवाल पर रिएक्ट किया है. ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या लंबे समय से इस अफवाह के केंद्र में रहे हैं कि उनके और उनके भाई हार्दिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है.

सामने आने रूखे हाव-भाव

आरसीबी और मुंबई के बीच मुकाबले के दौरान पांड्या ब्रदर्स को मैदान पर एक-दूसरे का सामना करने का मौका भी मिला, लेकिन हाव भाव रूखे नजर आए. जिसके बाद से ही इंटरनेट पर भूचाल आ गया. फैंस दोनों में से किसी एक के रिएक्शन के इंतजार में थे, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है. क्रुणाल पांड्या ने हार्दिक के साथ कथित "लड़ाई" के सवाल पर अटपटा रिएक्ट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है.

क्रुणाल ने दिया ये रिएक्शन

दानिश सैत के साथ RCB पॉडकास्ट में शामिल होते हुए, क्रुणाल से मजाकिया अंदाज में पूछा गया कि क्या उनके और मुंबई इंडियंस के कप्तान के बीच सब कुछ ठीक है. जब दानिश ने पूछा, 'वहां सब ठीक है या कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा है?', तो क्रुणाल ने हंसते हुए इसे टालने की कोशिश की. जिसके बाद होस्ट ने टिप्पणी की, 'केन और अंडरटेकर भी कभी-कभी लड़ते हैं.' दोबारा पूछे जाने पर, "सब ठीक है?", क्रुणाल ने जवाब दिया, "सब ठीक है."

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क्या क्रुणाल ने मुकुल को स्लेज किया?

वीडियो में आगे क्रुणाल ने उन आरोपों पर भी बात की कि उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा खिलाड़ी मुकुल चौधरी को स्लेज किया था. क्रुणाल ने कहा, 'मैंने उसे गेंदबाजी की, पहली ही गेंद पर उसने पैडल शॉट खेला. मैंने उसे स्लेज नहीं किया, बस कहा, 'मुकुल, तुम एक युवा खिलाड़ी हो, तुम लॉन्ग-ऑन या लॉन्ग-ऑफ के ऊपर छक्के मार सकते हो, मुझे वहीं मारो.' वह हँस रहा था, यह बस एक मज़ाक था. मेरे हेयरस्टाइल की वजह से लोगों को लगता है कि मैं बहुत गंभीर और गुस्सैल हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं.'