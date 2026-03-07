IND vs NZ Final में मौजूद होंगे PM मोदी? खचाखच भरा होगा अहमदाबाद का स्टेडियम, देखें अपडेट

IND vs NZ T20 WC 2026 Final: भारत और इंग्लैंड के बीच जब सेमीफाइनल मुकाबला वानखेड़े के मुंबई में हुआ तो सितारों की महफिल सजी नजर आई. पूर्व कप्तान एमएस धोनी से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक मैदान खचाखच भरा था. अब फाइनल मुकाबला 8 मार्च की शाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से होगी. आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पीएम मोदी मौजूद थे ऐसे में फैंस के जहन में सवाल है कि क्या इस फाइनल में भी पीएम मोदी नजर आएंगे, इस बारे में हम आपको अपडेट देते हैं.

तीसरे टाइटल की फिराक में भारत

भारत ने पिछले दो ICC इवेंट जीते हैं और लगातार तीसरा टाइटल जीतने की कोशिश कर रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत दर्ज की इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी झंडा गाड़ा. अब बारी सूर्यकुमार की कप्तानी वाली टीम की है जो हिस्ट्री को डिफीट और रिपीट करने उतरी है. इतिहास में पहले किसी भी टीम ने लगातार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती हैं. टीम इंडिया के लिए पहली टीम बनने का गोल्डन चांस है.

क्या पीएम मोदी फाइनल में आएंगे नजर?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में शामिल होने की उम्मीद कम है. वह नई दिल्ली में ₹33,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं. इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते जियोपॉलिटिकल हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं. हालांकि, टीम इंडिया अगर ट्रॉफी जीतती है तो पीएम मोदी से टीम की मुलाकात हो सकती है, जैसा पिछली बार देखने को मिला था.\

दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे PM

रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल है. PM मोदी इस दिन लगभग ₹18,300 करोड़ की लागत से बने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. वह दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. इनमें लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) कॉरिडोर शामिल हैं.