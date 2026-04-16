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Hindi Newsक्रिकेट24 घंटे में RCB से छिन जाएगा टेबल टॉपर का ताज? 3 टीमों में चल रही रोमांचक रेस, फिर मचेगी उथल-पुथल

24 घंटे में RCB से छिन जाएगा टेबल टॉपर का ताज? 3 टीमों में चल रही रोमांचक रेस, फिर मचेगी उथल-पुथल

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम रॉयल अंदाज में दहाड़ती नजर आ रही है. लखनऊ के खिलाफ 5 विकेट की जीत के बाद आरसीबी ने प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा जमाया. लेकिन ये स्पॉट 24 घंटे में टीम से छिन सकता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:18 AM IST
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प्वाइंट्स टेबल में फिर मचेगी उथल-पुथल. (BCCI)
प्वाइंट्स टेबल में फिर मचेगी उथल-पुथल. (BCCI)

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 का रोमांच सर चढ़कर बोल रहा है. कभी अंडरडॉग कही जाने वाली टीमें प्वाइंट्स टेबल के टॉप ऑर्डर पर कब्जा जमाए बैठी हैं. वहीं, 5-5 खिताब जीतने वाली टीमों की हालत नाजुक है. डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी इस बार भी दहाड़ती नजर आ रही है. लखनऊ के खिलाफ मुकाबले को जीतकर आरसीबी ने टेबल में टॉप पर कब्जा जमा लिया है. लेकिन दो और टीमें हैं जिन्होंने आरसीबी के स्पॉट पर ग्रहण लगाकर रखा है.

3 टीमों के बीच दिलचस्प रेस

इस सीजन प्वाइंट्स टेबल में तीन टीमें हैं, जिन्होंने उथल-पुथल मचा रखी है. तीनों टीमें टॉप-3 में हैं, लिस्ट में आरसीबी के अलावा राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स हैं. आरसीबी और राजस्थान ने 5-5 मुकाबले खेल लिए हैं, आरसीबी के नाम 4 जीत हैं, दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. आरसीबी का रन रेट राजस्थान से ज्यादा है, यही वजह है कि आरसीबी राजस्थान से ऊपर है. 

कुछ घंटों में ही छिन सकता है ताज

आरसीबी फिलहाल टेबल में टॉप पर है, लेकिन अभी कुछ घंटों में टीम से ये ताज छिन सकता है. 16 अप्रैल की शाम पंजाब किंग्स की टीम मुंबई इंडियंस को टक्कर देने उतरेगी. पंजाब का पलड़ा भारी नजर आता है क्योंकि अभी तक इस टीम ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. 4 मैच में 3 में जीत दर्ज की है जबकि एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था, जिसका एक पाइंट टीम के पास है. ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम जीतने में कामयाब होती है तो नंबर-1 का स्पॉट हासिल करेगी. 

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पंजाब के होंगे 9 पाइंट

मुंबई की टीम को पिछले तीन मैच से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. अगर मुंबई इस मुकाबले में भी हार जाती है तो पंजाब की बल्ले-बल्ले हो जाएगी. पंजाब के 9 पाइंट्स होंगे और टीम टेबल में टॉप पर होगी. वहीं, आरसीबी 4 जीत और बेहतर रन रेट के चलते दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी. तीसरे नंबर पर राजस्थान का नाम होगा. लेकिन अगर मुंबई इंडियंस मुकाबला जीतती है तो प्वाइंट्स टेबल में टॉप-3 में हाल जैसा का तैसा रहेगा. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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